Si chiamava Said e avrebbe compiuto 18 anni il 10 dicembre: la sua vita è finita ieri pomeriggio in fondo a una piscina nella quale aveva cercato refrigerio dal caldo torrido di una giornata rovente, misurandosi per la prima volta con l’acqua, lui che non sapeva nuotare. LA TRAGEDIA. I suoi genitori, papà Bouchta Wariqi e mamma Hasna, l’amato zio Jawad, lo hanno trovato disteso su un prato, coperto da un pietoso lenzuolo bianco: la cascina Tibemiglia Caccia, in via Isorella, a Ghedi, raggiunta in motorino, è stata la sua ultima meta, quell’acqua fresca il suo ultimo contatto con il mondo. Said, di origini marocchine - era nato a Khouribga, nel centro del Marocco - era in Italia da tempo: a Ghedi viveva con i famigliari, al numero 60 di via Garibaldi. Aveva appena finito il Bonsignori di Remedello specializzandosi in meccanica. E come meccanico aveva frequentato l’azienda agricola della famiglia Caccia grazie agli stage indispensabili per il percorso curricolare. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Milena Moneta