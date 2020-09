Tragica uscita di strada Oggi l’addio a Giovanna

Giovanna Di Pietro sarà sepolta in Campania. Il feretro della 57enne deceduta nell’incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio a Montichiari è stato trasferito a Caserta nel quartiere Puccianiello dove è stata allestita la camera ardente. La vittima abitava da pochi anni nella Bassa con il marito e la figlia 14enne. Al termine della pietosa incombenza del riconoscimento del corpo, nella tarda serata di venerdì la casa funeraria Coffani di Montichiari, si è occupata del trasferimento della salma. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle 16, nel Duomo di Caserta. Come riportato nell’edizione di ieri del Bresciaoggi, sulla dinamica dell’incidente non sembrano esserci più dubbi da parte della polizia stradale di Montichiari che si è occupata dei rilievi con il supporto dei colleghi di Salò. La casalinga 57enne era diretta al centro commerciale «Il Leone di Lonato». (...)

V.MOR.