Giovane di Remedello muore in uno scontro a Marmirolo, ferita anche una 17enne

Tragico scontro tra auto e camion nella zona di Marmirolo, lungo la strada Trentino: a perdere la vita un ragazzo bresciano di Remedello di appena 19 anni, che era alla guida di una Opel Corsa. Ferita in modo serio anche un'altra ragazza giovanissima, di 17 anni, che stava viaggiando in auto con il diciannovenne bresciano: è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Civile.

L'incidente accaduto è avvenuto oggi, mercoledì 8 giugno, attorno alle 12.30, in un territorio vicino a Pozzolo, frazione di Marmirolo: una zona di confine tra le province di Mantova e Verona che non è lontana dai limiti di quella di Brescia.

Sul posto i vigili del fuoco, la Locale di Valeggio sul Mincio e gli operatori del 118. Ancora sotto esame da parte dei carabinieri di Valeggio la dinamica dello scontro.

La minorenne sembra abbia riportato un trauma cranico, oltre ad altre lesioni all'addome e alla schiena.