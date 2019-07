«Una persona umile con un cuore da alpino»

Un epilogo impensabile per la vita di un imprenditore aveva combattuto e vinto tante battaglie: Travagliato è in lutto per la morte di Luciano Bossini «Da quando era in pensione - racconta l’amico Carmine Battista - ogni anno passava quattro mesi nella sua casa delle vacanze nelle vicinanze di Olbia, solitamente da fine maggio a fine settembre o ottobre, a seconda del tempo». Un «rituale» estivo, ormai una tradizione di famiglia che aveva rispettato anche quest’anno: «A fine maggio - racconta ancora l’amico - io e mia moglie eravamo stati a cena da lui e da sua moglie Santina nello storico palazzo Rampinelli Cadeo, la sua residenza a Travagliato, per salutarli prima della partenza per la Sardegna. Nessuno poteva neanche immaginare un epilogo simile, sentiamo un grande vuoto e un enorme dispiacere». UN DOLORE sincero, profondo, che chi ha conosciuto Luciano può capire e condividere: «Era una persona benvoluta da tutti a Travagliato. (...)

PAOLO TEDESCHI