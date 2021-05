Un fumetto per spiegare ai bambini la disabilità

Il 28 maggio scade il termine per partecipare al concorso indetto per realizzare il secondo volume del fumetto didattico «Le avventure della SMAgliante Ada». Gli aspiranti fumettisti, bambini di quarta o quinta elementari, hanno dunque ancora due settimane a disposizione per lasciarsi guidare dalla fantasia e scrivere un’avvincente storia sul magico mondo di Ada, la travolgente cagnolina che sfreccia con la sua sedia a rotelle rosso fuoco. Il titolo scelto dagli organizzatori, e che rappresenta la traccia della nuova avventura è «Ada e il misterioso caso del nuovo compagno di classe». Il primo volume del fumetto è stato presentato in occasione dell’inaugurazione di Nemo-Brescia negli spazi della Fondazione Richiedei di Gussago. (...)

