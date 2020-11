Una boccata di ossigeno per le società sportive in apnea finanziaria a causa del Covid 19. Un pacchetto di fondi per rammendare il prezioso tessuto ociale ordito da club e società che consentono a giovani, adulti e anziani di praticare una disciplina e coltivare il proprio benessere psicofisico. Un tessuto appunto, lacerato da un lato dal lockdown e dall’altro dai costi sostenuti per rispettare le norme anti-contagio, risorse che non sono bastate ad evitare per alcuni sport un altro stop. IN LOMBARDIA SARANNO erogati 3.785.000 euro: 2,785 a carico della Regione e 1 milione stanziato dalla Fondazione Cariplo. Le risorse saranno destinate ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, comitati e delegazioni regionali costretti a fermarsi durante l'emergenza sanitaria. Nel Bresciano saranno destinati quasi 440 mila euro. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Cinzia Reboni