Erano talmente ubriachi che quando è arrivato il custode dell’impianto sportivo non sono riusciti nemmeno ad alzarsi dai tappetini per gli esercizi ginnici su cui si erano sdraiati per smaltire la sbornia. Un dettaglio «specchio» della gang di baby balordi che da un mese aveva preso di mira la palestra comunale di Pontevico bersaglio di blitz vandalici e furti. Nel corso della prima irruzione, un 19enne e due minorenni di 16 e 14 anni avevano tagliato e reso inutilizzabile il telone della tensostruttura che ospita i campi da tennis. Durante i due raid successivi la banda ha imbrattato le attrezzature ginniche e svaligiato il distributore delle bevande calde. Il quarto assalto è stato fatale ai vandali: sabato mattina, all’apertura della palestra comunale, il custode ha sorpreso i tre ragazzi che giacevano ubriachi sui tappetini della struttura di via Cavalieri di Vittorio Veneto. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

V.MOR.