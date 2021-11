Velodromo di Montichiari, Fontana: "Centro federale d'eccellenza"

E' stato presentato questa mattina a Palazzo Lombardia il nuovo Velodromo di Montichiari, centro federale di eccellenza per il ciclismo italiano. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha sottolineato come «il ciclismo è nato in Lombardia più di 100 anni fa, questo è uno dei luoghi dove meglio si uniscono passione e competenza. Credo che questo velodromo abbia contribuito a rilanciare questa passione da parte degli atleti e spero che possa diventare un punto di riferimento nazionale». Questa mattina sono stati presentati i Commissari tecnici del quadriennio olimpico 2021-2024 della Federazione ciclistica italiana, guidati da Roberto Amadio, e Fontana ha sottolineato quanto sia «importante quindi che la presentazione dei nuovi commissari tecnici avvenga proprio qui in Regione Lombardia». Il presidente della Fci, Cordiano Dagnoni, ha puntualizzato come «la struttura di Montichiari sia strategica per la nostra Federazione: le medaglie olimpiche vinte sono sicuramente figlie di quell’impianto, da oggi poi - ha sottolineato - parte l’impostazione nuova della Federazione con qualche cambiamento strategico, per migliorare ed essere ancora più vincenti nell’ottica della collaborazione e coesione, perché siamo una squadra unita». Il sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, Antonio Rossi, ha puntualizzato come «siano stati collocati dalla Regione 2 milioni di euro sul Velodromo di Montichiari e come l’intenzione sia di riaprire a pubblico questa struttura, unica coperta in Italia».