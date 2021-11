Montichiari, volata del velodromo. Sboccia a primavera

Nella prestigiosa Sala Biagi di Palazzo Lombardia a Milano è nata la «nuova Italia» del pedale: il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni ha ufficializzato l’organigramma tecnico della Nazionale azzurra ed a margine di questa ha anche annunciato la riapertura del velodromo Fassa Bortolo di Montichiari prevista nella primavera del prossimo anno e destinato a diventare un vero e proprio centro federale di eccellenza in Italia, una Coverciano della bicicletta. Nel lungo elenco di commissari tecnici e responsabili figurano anche Marco Velo e Silvia Epis, bresciani di Ciliverghe e San Paolo. Marco Velo dal 2014 è stato il vice di Davide Cassani, ora e fino alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà il Ct del settore crono. Un impegno importante ma che saprà affrontare alla grande per via della sua lunga esperienza in questa specialità. Velo da corridore ha conquistato il titolo mondiale della crono a squadre juniores nel 1992 e dal 1998 al 2000 ha conquistato il tricolore. (...)

