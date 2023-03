10 e Lotto, a Brescia vinti 50 mila euro

Tripletta per la Lombardia grazie al 10eLotto: nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono stati vinti untotale di 66 mila euro. La più alta è stata centrata da un giocatore di Brescia che, grazie a un 9 Oro, ha portato a casa 50 mila euro mentre a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, è arrivata una vincita pari a 10 mila euro. L'ultima, poi, ha premiato un giocatore di Bellusco, nella provincia di Monza-Brianza, con un 6 Doppio Oro da 6 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni da inizio anno.