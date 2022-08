Bonettini: «5 Stelle, la forza politica più vicina a chi è in difficoltà»

Per il Movimento voce alla capolista per il Senato. «Le destre sono avvantaggiate, se Letta non avesse commesso l'errore strategico di chiusura nei nostri confronti la partita sarebbe più aperta»

Anna Maria Bonettini, classe ’71, laureata in biologia, dipendente della Comunità Montana della Valle Camonica (ente gestore del parco dell’Adamello), si presenta nel collegio plurinominale Lombardia 03 del Senato come capolista per il Movimento 5 Stelle, conseguenza dei 498 voti ottenuti nelle «parlamentarie» indette dal suo partito, un bottino di preferenze che l’ha resa la candidata pentastellata più preferenziata in territorio bresciano.

Da quanto tempo milita nei 5 Stelle?

Sono iscritta al Movimento solo dall’inizio di quest’anno. Certo, ho sempre guardato a M5S con molta attenzione, ritenendola una forza rivoluzionaria capace di incanalare un insieme di proteste più che legittime che non trovavano una direzione ben definita.

Perché la molla dell’impegno diretto è scattata solo pochi mesi fa?

Quando Giuseppe Conte ha preso in mano il partito diventandone capo politico, quello è stato il momento in cui mi sono vista corrispondere definitivamente in questo assetto del Movimento. Riguardo al nostro ridimensionamento in termini di consensi, credo che ciò sia avvenuto sicuramente per errori commessi, ma soprattutto perché al nostro interno c’erano troppe persone che non condividendo più i nostri ideali. E infatti se ne sono andati. Aggiungo che M5S non gode di nessun appoggio da parte dei mezzi di informazione, e ritengo che sia penalizzato perché ritenuti pericoloso in quanto formato da persone libere di potersi esprimere senza dover rispondere a lobby particolari e a sistemi economici prevalenti.

Lei si sente una candidatura di bandiera?

So che è un’elezione complicata, M5S otterrà a livello nazionale un risultato ben superiore al 10 per cento, ma in Lombardia non è stato mai molto compreso, e dunque anche poco votato. Le mie probabilità di successo non sono elevatissime, ma con il supporto della squadra che mi affianca farò tutto il possibile.

Conte ha recentemente dichiarato che un elettore che si definisce di sinistra non può non votare per voi. Concorda?

Di sicuro siamo la forza politica più vicina alle persone in difficoltà, alle meno abbienti, ai lavoratori con le mansioni meno retribuite. Questi trovano risposte concrete alle necessità nel Movimento.

Perché il reddito di cittadinanza viene attaccato da più parti in maniera così cruenta?

Lo osteggiano persone che fingono di non sapere che è una misura a favore della dignità delle persone e non a discapito del lavoro. Se poi, come per tutti i provvedimenti approvati, ha dato adito a truffe, serve trovare meccanismi correttivi che consentano di punire chi fa il furbo. Faccio un domanda: la legge 104 andrebbe abrogata perché esistono i finti ciechi?

Che opinione ha di Beppe Grillo e del ruolo che oggi riveste nel Movimento?

Penso che abbia avuto un ruolo indubbiamente cruciale, ma mi sento di poter dire che seguo con maggiore interesse le proposte del presidente Conte.

La sua stima per l’ex presidente del consiglio da cosa deriva?

Sono convinta che è grazie a lui se in tempo di pandemia l’Italia si è salvata dall’abisso. Ha inoltre sempre lavorato avendo come unico faro quello di essere una persona libera che vuole perseguire il bene comune.

Togliere la fiducia a Draghi ha innescato la crisi di governo. Non è stata una mossa controproducente?

Conte non ha fatto cadere nessun governo, si era limitato a chiedere garanzie su alcuni punti.

Ritiene ineluttabile la vittoria delle destre il 25 settembre?

Sono avvantaggiate, se Letta non avesse commesso l’errore strategico di chiudere ai 5 Stelle la partita sarebbe molto più aperta. •.