A Brescia presidio anti-razzista dopo il pestaggio mortale di Civitanova

“E’ difficile trovare qualcosa da dire quando accadono fatti simili, è impossibile comprendere. Ma insieme, uniti, possiamo decostruire una società basata sulle disuguaglianze e sulla discriminazione”. La voce di Silvia Garattini, di Restiamo Umani, ha risuonato in piazza Paolo VI davanti a circa 200 persone intervenute nel tardo pomeriggio di martedì 2 agosto al “presidio antirazzista”, organizzato dalla rete dopo il brutale omicidio di Alika, il venditore ambulante nigeriano pestato per strada a Civitanova Marche, fino alla morte, da Filippo Ferlazzo, senza che nessuno intervenisse.

“Un’indifferenza che deve suscitare indignazione e rabbia perché - è l’urlo di Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo - viviamo in un mondo che educa a disprezzare i poveri e a colpire i deboli. Alika era nero, invalido e povero e dava fastidio in quanto tale. Un clima alimentato da una politica sempre più razzista e criminale”. A provocare maggior sconcerto è stato proprio l’atteggiamento di chi quel giorno era lì, in pieno centro a Civitanova Marche, “assistendo all’assassinio senza provare a fermarlo. Perché - sottolineano i partecipanti alla manifestazione - sarebbe stato possibile se chi riprendeva la scena col cellulare fosse invece intervenuto”.

Riflessioni affidate anche al pensiero di don Luigi Ciotti: “Il male non è solo di chi lo commette ma pure di chi guarda e lascia fare oppure volge lo sguardo altrove. Il male si nutre da sempre di un combinato di crudeltà e malvagità, d’indifferenza e viltà: le prime due riguardano gli autori del male, le seconde gli spettatori”. A prendere parte al presidio molti gruppi tra cui Emergency Brescia, Anpi, Uno-Collective, Fabi, Associazione ViaMilano59, Radio Onda d’Urto, Amicizia Italia Palestina, Movimento NonViolento, Aricigay, La Comune. Tra di loro anche Jane Alika, rappresentante dell’Unione Igbo, la stessa comunità di cui faceva parte Ogorchukwu.

E proprio lei, nel suo inglese e per voce di un’interprete, ha voluto condividere una speranza: “Vorrei che ognuno ci riconosca come persone proprio come loro, aldilà del colore della pelle e della provenienza. Ogni vita ha valore e ogni persona deve sentirsi tranquilla di poter stare in un altro Paese: le istituzioni lo devono garantire e devono garantire giustizia”. Quella giustizia reclamata a più riprese e a cui “deve essere affidato l’autore dell’omicidio, affinché venga punito nei termini di legge”.