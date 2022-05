Addio a Franco Ferrari, ex parlamentare e presidente Coldiretti

Se n'è andato un uomo politico bresciano che ha lasciato la sua impronta nelle istituzioni di cui ha fatto parte: Franco Ferrari aveva 76 anni e si è spento dopo una difficile battaglia con la malattia nella sua casa di Mairano, circondato dall'affetto dei suoi cari.

Ferrari fu parlamentare sia in Europa che a Roma (prima con la Dc, poi con l'Ulivo), consigliere regionale in Lombardia e presidente di Coldiretti.

Il sindaco Emilio Del Bono e la Giunta comunale esprimono profondo cordoglio per la sua morte e in questo momento di sofferenza si stringono ai famigliari e agli amici certi di rappresentare il cordoglio dell’intera città. «E’ una grande perdita per la nostra provincia, con Franco se ne va un pezzo di storia: era un uomo intelligente, acuto e schietto nel modo tipico di noi bresciani, sempre disponibile, pronto a spendersi in prima persona. Durante il suo percorso politico, sia come consigliere regionale sia come parlamentare prima ed europarlamentare poi, ha lavorato per far crescere il nostro territorio, soprattutto il comparto agroalimentare per il quale era un imprescindibile punto di riferimento. Ci mancherà molto - fa sapere Del Bono, non solo per l’alto profilo istituzionale, ma anche per il tratto umano, per la sua vulcanica simpatia. Io oggi dico addio a una figura pubblica di grande spessore e a un amico che non dimenticherò mai».

Parole di apprezzamento anche dall’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi: «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Ferrari. Ricorderemo sempre le battaglie che ha condotto in difesa dell’agricoltura bresciana e italiana, sia a livello sindacale che politico. Ho apprezzato la sua passione, la sua competenza, il suo orgoglio contadino e la sua ricerca costante del dialogo. Il mondo agricolo perde oggi una figura che nel corso della sua lunga esperienza si è sempre spesa per questo comparto. Condoglianze alla moglie e ai tre figli Filippo, Silvestro e Francesca».