Affiliato alla 'Ndrangheta, sequestro di beni per 1,5 milioni di euro

Faceva affari, illegali, in buona parte dell'Italia del Nord, come ha scoperto la Direzione Investigativa Antimafia che ha eseguito un sequestro firmato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna nei confronti di un imprenditore calabrese, attivo nel settore dell’edilizia in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Liguria, per un importo di 1,5 milioni di euro.

L'imprenditore fa parte sin dalla metà degli anni ’90 delle giovani leve della ‘Ndrangheta, autrici di violenti rapine e reati contro il patrimonio, per poi giungere di recente ad esercitare il ruolo di imprenditore mafioso a disposizione della consorteria emiliana.

Le indagini hanno, infatti, accertato come l'imprenditore mettesse le proprie ditte e società (spesso intestate a compiacenti prestanome, secondo la consolidata strategia della cosca) a disposizione degli interessi della ‘Ndrangheta per l’esecuzione di lavori edili finalizzati all’infiltrazione nell’economia locale e nazionale, e per il compimento di operazioni di falsa fatturazione.

Il sequestro ha riguardato 5 società con i relativi compendi aziendali, 6 beni immobili, 2 autovetture e numerosi rapporti bancari per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.