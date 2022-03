Lungo la frontiera di Dołhobyczów, del distretto Hrubieszów di Lublino, la paura della guerra è tutta negli occhi azzurri di Mircea, 4 anni, tenuto in spalle per chilometri da papà Andrej. Lì, al confine tra Ucraina e Polonia, i profughi di Kiev oramai sono cento volte i 6.175 abitanti del piccolo comune rurale polacco.

Tutti in fila per chilometri aspettando con pazienza e rassegnazione di fare l’ultimo passo verso la pace garantita dall’ingresso in Unione Europea. Dietro le spalle l’orrore di un conflitto che in dieci giorni ha seminato morte, distruzione e tragedia. Davanti l’unica cosa messa a fuoco è la macchina fotografica di Filippo Venezia, fotoreporter del Bresciaoggi, che è arrivato al confine per raccontare con i suoi scatti il dramma che sta soffocando il cuore dell’Europa.

Certo, Venezia non è nuovo alle frontiere di guerra nè agli esodi dei profughi. L’ultima guerra silenziosa l’aveva immortalata a Lampedusa fermando gli attimi degli sbarchi di massa. Ma questa volta è diverso. Così ripete al telefono prima di lasciare Dołhobyczów per allungarsi verso l’Ungheria, nuova meta dei profughi ucraini in cerca di salvezza e speranza.

«Sono tutte donne e bambini - ripete Venezia senza nascondere rabbia e preoccupazione -. Gli uomini ci hanno spiegato sono rimasti al fronte, in prima linea, per salvare il salvabile della loro nazione. Così al confine con l’Ue arrivano centinaia di bambini e donne che hanno bisogno di tutto. Si trascinano sulla strada spingendo carrelli o mettendosi in spalla bagagli pesanti dove hanno stipato quello che rimane della loro vecchia vita».

Le auto passano lente il confine, un minuto una dall'altra, dopo due ore di purgatorio imposto dalla dogana ucraina. Dall’alba fino al tramonto il tempo è scandito dal pianto dei bambini e dalle voci dei volontari che cercano di dare conforto. Tra loro anche i bresciani seguiti proprio da Venezia per raccontarne le gesta. Da Concesio e dalla città a decine sono arrivati per portare vestiti, medicine e pure viveri. «Qui manca tutto - dice il fotoreporter -. Impensabile che un paesino di poche migliaia di anima possa accogliere decine di migliaia di profughi. Serve aiuto. Ma subito».

Al suono dei clacson le auto avanzano e il doganiere polacco segna la targa e alza la seconda sbarra. Non c’è nessuno a fermare l’esodo: le famiglie ucraine entrano nel territorio libero e pacificato della Polonia orientale senza che nessuno cerchi una giustificazione o gli imponga di restare in guerra. «Ho lasciato Kiev alle quattro del mattino sotto le bombe - spiega ai bresciani Marcela, 41 anni -. Io partivo e alle mie spalle ho visto il ponte che congiunge la città con la periferia piegato in due, accasciato dentro il fiume».

Stesse scene al varco di Dorohusk, dove da dieci giorni la processione dei profughi è ininterrotta. Ma il nuovo fronte umanitario adesso si apre verso l’Ungheria e la Romania. «Per questo mi muovo verso quei territori - conferma Filippo Venezia -. Mi metto al servizio per raccontare orrori che sembrano lontani ma sono a una manciata di cielo dalle nostre comode case». Intanto al volante delle auto o a piedi i profughi del confine polacco si cercano con gli occhi. Di qua il mondo senza guerra è un approdo sicuro. Putin, la Russia e i maledetti bombardieri solo un ricordo. E c’è chi sentenzia baciando la terra libera di Polonia: «Meglio scappare che vivere come topi sottoterra sperando di non morire».•.