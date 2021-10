Al fotografo Filippo Venezia il premio per la comunicazione sportiva

Filippo Venezia, storico fotografo di Bresciaoggi (oggi anche per l'agenzia Ansa) e creatore dell'agenzia Fotolive, ha ricevuto uno dei tre Premi Speciali del Glgs-Ussi Lombardia, dedicati all’impegno nella comunicazione sportiva nel tragico anno della pandemia. Insieme a lui anche il giornalista Ivan Zazzaroni e l'ex ciclista su strada Davide Cassani. A consegnare il Premio - all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano - il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti e il consigliere del Gruppo lombardo giornalisti sportivi Francesco Dori. Un meritato riconoscimento per Filippo Venezia che con i suoi scatti ha documentato - e continua a farlo - i principali avvenimenti di cronaca, non solo sportiva. Dagli anni '90, quando poco più che ventenne documentò la guerra nell'ex Jugoslavia, ad oggi, Venezia ha raccolto gesti, sguardi, attimi che hanno segnato la storia grazie ad una grande sensibilità e una professionalità.

IL PREMIO

Sono passati 20 mesi dal febbraio 2020, i Premi annuali del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi riprendono da lì. Da quel giorno in cui il mondo è stato costretto a fermarsi per la pandemia. Nella cornice della Sala Gaber del Pirellone a Milano, l’evento è tornato per la consegna dei Premi GLGS-USSI Lombardia per il 2019 e il 2020.

Per l’anno 2020 sono stati assegnati 3 premi speciali GLGS-USSI: a uno sportivo, Davide Cassani, a un giornalista, Ivan Zazzaroni, e a un fotografo, il bresciano Filippo Venezia. Tutti e tre per essersi battuti ciascuno nel suo campo per la piena ripresa dello sport nell’anno terribile della pandemia.

Eleonora Anna Giorgi, primatista europea e bronzo mondiale nella 50 km di marcia lo scorso anno, è stata premiata come Atleta dell’Anno 2019: assente per impegni di terapie sportive, Eleonora ha mandato un simpatico videomessaggio di saluto. I premi alle Realtà Sportive Lombarde per il 2019 sono andati al giovanissimo supercampione di nuoto paralimpico Simone Barlaam, al “Progetto Sport Therapy” del Centro Maria Letizia Verga di Monza, e all’ Atletica Brescia 1950, gloriosa società che ha festeggiato i suoi 70 anni di vita con tre titoli italiani consecutivi dal 2019 al 2021.

Tra i Premi giornalistici, quello intitolato a Gianni Brera è andato ad Aldo Cazzullo, inviato speciale ed editorialista del Corriere della Sera, saggista e romanziere, attento anche allo sport e al suo mondo avendo seguito cinque Olimpiadi e cinque Mondiali di Calcio.

Questi gli altri riconoscimenti giornalistici per il 2019: Premio Palumbo a Pier Bergonzi (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport – direttore di Sportweek) – Premio Zanetti a Paolo Pacchioni (capo redattore Radio RTL 102.5) – Premio Cannavò ad Alessia Tarquinio (Prime Video, ex Sky Sport) – Premio Lionello Bianchi a Erika Bariselli (Il Giornale di Brescia) – Premio Edoardo Mangiarotti ad Antonio Vitiello (Milannews.it) – Premio Silvano Maggi al fotoreporter Silvano Rodella. Durante la festa sono stati anche premiati i vincitori del concorso fotografico “Momenti di Sport 2019”. Primo premio alla foto “La fatica e la delusione”, scatto del decano dei fotografi di ciclismo Roberto Bettini. E’ stata inoltre lanciata l’edizione 2021 del Premio fotografico.