Al parco delle Cave è gara di canoe e kayak

Gara di Canoa Kayak oggi al lago Canneto del parco delle Cave di Brescia. Una giornata perfetta per l'iniziativa indetta dal Comitato Lombardia della Federazione Italiana Canoa Kayak. Dopo due anni si sosta forzata per la pandemia Covid "Asd Sport Club Brescia Liberavventura" ripropone la gara di canoa velocità disputata per la prima volta nella provincia di Brescia nel giugno 2019. La gara è iniziata alle 10 con le batterie sui 200 metri per le categorie più grandi: Ragazzi Junior, Senior e Master; alle 11,45 le gare sui 200 metri per allievi e cadetti. Nel primo pomeriggio (alle 14) le finali 200 metri per Ragazzi Junior Senior e Master e a seguire le gare sui 2000 per Allievi, Cadetti e Master.