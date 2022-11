Sci, in Alta Valcamonica avvio di stagione con l'incognita meteo

Cannoni sparaneve in funzione ma restano dubbi in vista dell'apertura generale di sabato prossimo

Operatori con il fiato sospeso in alta Valcamonica per una stagione invernale che stenta a decollare: in passato l’apertura degli impianti ed elle piste sul ghiacciaio avveniva regolarmente alla fine di ottobre, al massimo ai primi di novembre, quando però l’autunno era particolarmente avaro di precipitazioni.

Soltanto in casi sporadici è poi successo che gli sciatori potesse dar sfogo alla loro passione solo all’inizio di dicembre.

Il via nel fine settimana, solo per una pista in Valbiolo

Nel comprensorio sciistico Temù-Ponte di Legno- Tonale il via ufficioso è stato dato durante il fine settimana anche se solo per una pista in Valbiolo. Le prime discese ai 3.000 metri del Presena, e magari su qualche tracciato al passo del Tonale, si potranno effettuare invece (a deciderlo, come sempre, sarà il meteo) solo da sabato prossimo.

Per gli appassionati che non stavano più nella pelle nei giorni scorsi società Carosello è riuscita miracolosamente a preparare la «Tonale Occidentale»: un tracciato quasi tutto all’ombra che ha perciò preservato quasi tutto lo scarso manto regalato dal Cielo venerdì 4 novembre scorso (una nevicata di poche ore che ha imbiancato il paesaggio a partire dai 1.500 metri con una decina di centimetri).

Dal prossimo week end il listino prezzi per la stagione invernale

La poca neve naturale unita a quella prodotta dagli impianti di innevamento programmato hanno permesso di creare il fondo della pista che da Malga Valbiolo risale il versante del Monte Tonale Occidentale che segna il confine tra Lombardia e Trentino. Così ieri e sabato malgrado la bella giornata di sole per l’anteprima della stagione i passaggi sulle due seggiovie non stati molti; per questa speciale due giorni di sci il ticket ha avuto un costo di 30 euro per gli adulti, 25 per gli e 20 per i bambini. Questa è stata l’unica pista agibile, per cui il rientro al parcheggio dove gli utenti avevano lasciato i loro veicoli è avvenuto obbligatoriamente in seggiovia.

Dal prossimo fine settimana, neve permettendo, entrerà in vigore il listino prezzi stabilito per la stagione invernale 2022-23 (informazioni su https://www.pontedilegnotonale.com/it). Un 25 per cento di sconto sarà riservato ai più veloci ad acquistare lo skipass online; il link del sito è quello sopra riportato. Anche se i fiocchi tardano a cadere, nel comprensorio ferve l’attività in vista degli importanti appuntamenti sportivi ospitati a Ponte di Legno, sul Presena e a Vermiglio e previsti nel mese di dicembre.

Gli eventi internazionali

Grazie al provvidenziale abbassamento delle temperature e alla discreta riserva idrica stivata nei piccoli invasi artificiali di Valbiolo, Tonale e Valbione, da quasi una settimana sono entrati in azione i cannoni. I grandi mucchi bianchi si notano maggiormente nelle zone esposte a Nord. In particolare a mescolare incessantemente acqua e aria compressa sono gli impianti disseminati sul Corno d’Aola, a Casola e nella zona Cida di Ponte.

In queste località si concentreranno gli eventi internazionali programmati sulle nevi della Vallecamonica. Martedì 13 e mercoledì 14 dicembre (il 15 eventuale recupero di gare annullate in altre località) sulla “nera” di Casola (nella zona di Valbione) si terranno due prove di Coppa Europa di slalom gigante femminile: un graditissimo ritorno delle migliori sciatrici tra i pali larghi dopo quasi vent’ anni di assenza, che sicuramente daranno spettacolo lungo il tracciato più impegnativo della ski area della stazione invernale.

Venerdì 16 la gara più spettacolare

Poi toccherà agli scialpinisti competere tra loro per la prova di Coppa del mondo (la terza volta consecutiva che la manifestazione fa tappa a Ponte). Il programma prevede la sprint race di venerdì 16: il tracciato verrà disegnato sulla parte terminale della Valbione-Corno d’Aola (gli appassionati potranno ammirare i loro beniamini lungo tutto il percorso). È certamente la gara più spettacolare e sarà anche una serata di festa, con musica e animazione. Domenica 18 dicembre, invece, è fissato l’appuntamento con la individual race, sul Presena lungo un percorso che gli atleti affronteranno più volte e che, grazie alla conformazione del ghiacciaio, sarà ben visibile da parte del pubblico.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA