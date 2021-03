Ammanchi in Questura. Condannata a risarcire 87mila euro

Sentenza per l'ex responsabile del servizio mensa

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, ha condannato l’ex responsabile della mensa della Questura di Brescia a restituire 87 mila 695,22 euro al Ministero dell’Interno, mentre altre due persone che avevano certificato i conti della mensa che «non tornavano» dovranno pagare 7.795,06 e 3.185,57. A tutti gli importi vanno aggiunti rivalutazione monetaria (dal 31 dicembre di ciascun anno cui si riferiscono gli omessi versamenti alla data di deposito della sentenza) ed interessi legali (dal deposito della sentenza fino al soddisfo). La sentenza è arrivata lo scorso 8 febbraio ma è stata pubblicata solo nei giorni scorsi. Non solo. La Corte dei Conti nei confronti dell’ex responsabile infedele ha disposto la conversione in pignoramento del sequestro conservativo fino alla somma di 87.695,22 euro. (...)

