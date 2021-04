Anti-Covid agli over 65: da lunedì le prenotazioni

La campagna vaccini prosegue in Lombardia a ritmi serrati e così, dopo i 70enni, da dopodomani si aprirà la possibilità anche per gli over 65. Ad annunciarlo è stato il Governatore lombardo Attilio Fontana: «Da lunedì prossimo, 19 aprile, apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65, quindi potrò mettermi in lista anch'io - ha detto -. La Lombardia ha intanto superato i 2.250.000 vaccini somministrati e la media giornaliera si è attestata alle 50.000 somministrazioni al giorno». Mentre per quanto riguarda la situazione epidemiologica il presidente ha rimarcato come dai dati la Regione Lombardia potrebbe già essere considerata zona gialla: «In questo momento sono presenti dei limiti sul cambiamento delle fasce ma i numeri sono certamente positivi», ha sottolineato. Una notizia commentata su Twitter anche dalla vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti: «Vaccinare sempre più persone per arrivare agli stessi risultati già raggiunti per le Rsa. Zero contagi. Salviamo vite. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola