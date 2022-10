Antinfluenzale, nel primo giorno a Brescia già oltre duemila prenotazioni

Oltre 15mila le dosi già inoculate negli studi dei medici e dei pediatri. In campo quest'anno anche le farmacie

Sono oltre 2 mila le prenotazioni già effettuate a Brescia per la vaccinazione antinfuenzale ieri, nel primo giorno di apertura delle richieste. Per la precisione, 2.365 di cui 532 nelle farmacie. Oltre 15mila, invece, le dosi già inoculate nei loro studi dai medici e pediatri che aderiscono alla campagna.

Come prenotare

Come specifica il sito dell'Ats, le somministrazioni negli studi medici - per le quali bisogna trattare direttamente il proprio medico o pediatra di riferimento - sono iniziate lunedì 10 mentre nei centri vaccinali e nelle farmacie partiranno il 24. Per effettuare la vaccinazione presso i Centri vaccinali delle ASST o le Farmacie è necessario prenotare l’appuntamento attraverso la piattaforma regionale dedicata cioè cliccando qui oppure contattando il call center 800894545.

Si stanno verificando tuttavia numerosi problemi per chi ha la tessera senza microchip per effettuare le prenotazioni dei vaccini.

Chi può prenotare

In Lombardia beneficiano dell’antiflu gratuito over 60, bambini da 6 mesi a 14 anni, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione.

Il ruolo delle farmacie

La novità più importante della campagna antinfluenzale 2022-2023, a Brescia e in Lombardia, riguarda il fatto che i farmacisti abilitati potranno procedere direttamente alla somministrazione del siero in regime convenzionato, per conto del Sistema sanitario regionale. Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie all’accordo tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm-Confservizi.

L’accordo prevede che le farmacie possano inoculare il vaccino anche in regime privatistico. Gli aventi diritto potranno vaccinarsi in farmacia contro il virus dell’influenza e, in co-somministrazione, ricevere la dose booster di vaccino anti-Covid. Sono quasi 700 le farmacie che aderiscono alla campagna di immunizzazione.