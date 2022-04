Antivirali Covid in farmacia, via libera dell'Aifa: il parere dell'Ordine di Brescia

Il direttore generale dell'Aifa conferma il via libera per la prescrizione degli antivirali Covid dal medico di famiglia e la distribuzione per conto nelle farmacie: Nicola Magrini lo ha dichiarato il 12 aprile durante la conferenza stampa sul proseguimento della Campagna vaccinale contro il Covid, confermando le indiscrezioni. La conferenza è stata anche l'occasione per continuare a raccomandare il ricorso alla terza dose a quei 4 milioni di italiani che ancora non l'hanno ricevuta, oltre alla dose booster per i soggetti che sono stati identificati. Quanto alla Campagna vaccinale del prossimo autunno, dovrebbero essere utilizzati vaccini adattati alle nuove varianti.

"C'è un chiaro orientamento favorevole all'aggiunta dei medici di famiglia tra i medici prescrittori e delle farmacie per la dispensazione - sottololinea Francesco Rastrelli, presidente -. Non nascondo la mia grande soddisfazione per questo passaggio che dimostra, ancora una volta, come la farmacia sia un presidio sanitario essenziale per garantire l’assistenza farmaceutica dei farmaci innovativi. E’ infatti il luogo più prossimo al cittadino, luogo che garantisce una copertura territoriale completa".

La decisione verrà sviluppata dalle Regioni "nei prossimi giorni. Ringrazio la disponibilità data dei farmacisti - continua Rastrelli - per distribuire il farmaco nelle farmacie di comunità. Si tratta di un farmaco, che, comunque, non sarà acquistabile in farmacia autonomamente se non dietro prescrizione medica, visto che può avere interazioni farmacologiche e serve quindi grande attenzione. Non sono farmaci per tutti. L'Italia - ha aggiunto Magrini - ha puntato soprattutto su Paxlovid. I quantitativi di 600 mila dosi acquistati per il 2022 saranno consegnati in tranche di circa 50mila al mese a partire dai prossimi mesi".

Regione Lombardia "si è già mossa informandoci che è necessario attivare la distribuzione DPC ("dispensazione per conto"), per il tramite delle farmacie di questo antivirale anti-Covid (fino ad oggi di sola distribuzione ospedaliera), in modo che nei prossimi giorni potrà essere disponibile nelle farmacie bresciane. Ricordo che la distribuzione dei farmaci in DPC si basa su un accordo tra Regione, Distributori intermedi e Farmacie per la dispensazione del farmaco al paziente: i farmaci vengono acquistati dalla Regione ma distribuiti al paziente, per conto della Regione stessa, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico".

Per essere efficace Paxlovid deve essere somministrato entro 5 giorni dai primi sintomi e la consegna avverrà solamente dietro presentazione di ricetta medica. L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia "sta già organizzando degli eventi formativi, chiedendolo agli infettivologi, al fine di conoscere il farmaco in maniera appropriata ed approfondita".

Quanto alla prossima campagna vaccinale annuale, prevista per l'autunno, molto probabilmente verranno usati nuovi vaccini. Molte aziende stanno mettendo a punto vaccini adattati alle nuove varianti, credo che nel corso dell'estate potrebbero essere sottoposti a processo di valutazione di Ema. L'obiettivo principale resta quello di riuscire a sviluppare un "vaccino pancoronavirus" che, secondo il parere del direttore generale di Aifa, "avrà sicuramente tempi di sviluppo più lunghi, ma non troppo, visto che si sta investendo molto su questo".

Infine entra in vigore in questi giorni la raccomandazione sul secondo richiamo booster indirizzato a over 80, residenti delle Rsa e fascia 60-79 anni a rischio per comorbidità . "Questi si aggiungeranno a quei pazienti immunodepressi per i quali c'era già stato il via libera da parte di Aifa e Ministero della Salute nei mesi scorsi”. “Non può che avermi fatto piacere che Regione Lombardia abbia pensato alle farmacie, che potranno vaccinare, per ora, tutti i cittadini over 80 anni a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo - continua Rastrelli -. In provincia di Brescia attualmente sono 56 quelle che hanno dato la loro disponibilità. A questo punto la Farmacia dei Servizi, di cui negli scorsi anni si era tanto spesso parlato, potrà finalmente essere riempita di contenuti. Vorrei che proprio da Brescia partisse il segnale di un tracciato da disegnare e percorrere insieme".