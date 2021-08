Areu: «Da Brescia stop voli notturni dell’elisoccorso»

Era stato deciso in Regione nell’ottobre dello scorso anno, ma la delibera non era mai divenuta esecutiva. Ora, con un nuovo provvedimento Palazzo Lombardia rende operativa quella decisione a partire dal prossimo ottobre: l’ elisoccorso che a Brescia volava giorno e notte volerà solo h12. E all’inverso capiterà a Bergamo. Niente voli notturni, pertanto, dagli Spedali Civili e dalla base provvisoria all’aeroporto di Montichiari. L’Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, lo ha ribadito nella delibera di qualche giorno fa, che fissa anche la misura dei rimborsi per il servizio di eliambulanza nelle basi Hems lombarde. Ma al di là delle cifre, quello che conta è l’inversione tra Brescia e Bergamo della operatività dell’elicottero. Risorse e disposizioni sull’orario degli interventi resteranno in vigore per nove anni, fino al 2029. (...)

