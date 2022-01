Arriva la pillola anti-Covid. Rebus per averla

Da domani mattina in Lombardia saranno a disposizione sia la pillola anti-Covid molnupiravir di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) che l'antivirale remdesivir per la terapia contro il virus. Il via libera è arrivato dall’Aifa (l’agenzia italiana del farmaco) ma non c’è ancora certezza su chi, dove e come sarà somministrata la terapia. La prima ad aspettare indicazioni è Clara Mottinelli, presidente di Federfarma, che per oggi attende le linee guida direttamente da Regione Lombardia. «Sappiamo del via libera di Aifa - ha detto Mottinelli - ma nulla di più. Bisognerà attendere la Regione per capire se le pillole anti-covid saranno messe a disposizione delle Farmacie o delle Asst. Nè ci sono linee guide in merito da poter seguire». (...)

