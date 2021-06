Ascensore per il Castello, c’è l’ok della Soprintendenza

Approvato il progetto definitivo: un minuto e mezzo di tragitto per quaranta passeggeri

La parola che più ricorre nella strategia per il castello è accessibilità, in cima al Cidneo il successo di un museo e di un evento vengono di conseguenza. E i progetti chiave dell'accessibilità sono l'ascensore obliquo che da Fossa Bagni/galleria porterà alla terrazza difronte al piccolo e Grande Miglio e il sistema di risalita dalla fossa delle vipere all'area dei magazzini oleari e della Torre Mirabella progettato dall'architetto Markus Scherer.

Per l'ascensore obliquo, un progetto che nasce in seno all'associazione Amici del Cidneo, e già finanziato con oltre 4 milioni di euro dalla Regione Lombardia, la settimana scorsa è stata decisiva. Dopo molti incontri con i tecnici di Brescia Mobilità che hanno lavorato a partire dal progetto dell'architetto Pietro Cadeo, sottoponendo tre diverse soluzioni alla Sovrintendenza ai Beni architettonici, l'ente di via Calini ha definitivamente concesso il lasciapassare all'opera. (...)

