Ascensore del Castello: gli extracosti preoccupano la Loggia

L’iter di realizzazione dell’ascensore per il castello è ancora lungo: assoggettabilità alla proceduta di Via, valutazione di impatto ambientale, appalto dei lavori e progetto esecutivo, al quale dovrà contribuire anche l’azienda che si sarà aggiudicata l’appalto. E prima ancora c’è la Soprintendenza che deve dare il proprio parere definitivo. Insomma, non è proprio dietro l’angolo questo ascensore. Una lunghezza «burocratica» che però dovrebbe comunque consentire di stare entro i tempi complessivi ipotizzati. Che significa finire l’opera per metà 2023, in tempo per essere fruibile nell’anno della cultura, almeno in una parte di quell’anno. Su questo percorso però pende una spada di Damocle che mette tutto a rischio, in particolare il rispetto della tempistica. E che potrebbe trasformarsi in una tegola dolorosa. E cioè i costi di costruzione. Come noto, la gran parte dei quasi 5 milioni di euro necessari per l’impianto sono stati messi a disposizione dalla Regione Lombardia. I soldi dunque non sono mai stati un problema, la differenza tra quanto stanzia la Regione e l’intera cifra è minimo, e lo copre il Comune di Brescia. Ma i soldi un problema potrebbero diventarlo. Oggi è questa la maggiore preoccupazione che pesa sul progetto di collegamento meccanizzato con la rocca della città. Ancora più dei passaggi autorizzativi e burocratici che mancano per arrivare alla prima pietra. Questi, in qualche modo, erano messi in conto, anche se non stanno avendo uno svolgimento immediato, come si sta vedendo. Ma il problema è che la cifra stabilita rischia di rivelarsi insufficiente, a causa dei prezzi di mercato delle materie prime che servono per l’infrastruttura.

La quale, in numerosa compagnia, finirebbe così vittima dell’inflazione pompata dalla congiuntura internazionale. Dunque manca una serie di passaggi importanti, che coinvolgono altri enti come la Soprintendenza e la Regione («stiamo interloquendo con Milano per l’allocazione delle risorse in quattro tranche», ha detto ieri al Consiglio comunale, l’assessore alla Rigenerazione urbana, valter Muchetti), ma soprattutto potrebbero venire a mancare una parte dei quattrini destinati all’impianto che dovrà collegare l’area di Fossa Bagni con il piazzale della locomotiva in Castello. Ieri nell’aula di Palazzo Loggia, Forza Italia ha presentato una interrogazione per conoscere lo stato dell’arte del progetto: «A che punto è?», ha sintetizzato la capogruppo Paola Vilardi. L’assessore ha riepilogato a beneficio dei consiglieri le tappe già compiute (l’ultima delle quali il 4 aprile scorso, la consegna del progetto definitivo all’ente di via Gezio Calini) e quelle da compiere. L’assessore Muchetti in proposito commenta: «Non abbiamo ancora fatto i conteggi, ma ci sono ancora aspetti del progetto da chiarire, che possono variare i costi. Ad esempio la Soprintendenza può inserire prescrizioni che oggi non possiamo prevedere. E poi il progetto potrebbe passare dalla Valutazione di impatto ambientale. Insomma, il percorso non è finito». Il tracciato del collegamento meccanizzato col castello nel progetto redatto da Brescia Mobilità misura 112 metri, e potrà trasportare una media di 768 passeggeri all’ora. La gestione dell’infrastruttura secondo le stime costerà circa 160 mila euro all’anno.•.