Aspettando la neve in pianura Ecco il Piano della Provincia

I primi fiocchi sono già arrivati in montagna e nei prossimi giorni, così annunciano le previsioni del tempo, potrebbero arrivare anche in pianura. La macchina predisposta per far fronte a eventuali precipitazioni nevose, anche di forte intensità, è si è già messa in moto. È scattato in sordina e andrà avanti fino al 31 maggio tutti i giorni h24 il Piano neve della Provincia, che è iscritto nel Piano di manutenzione ordinaria delle strade dato in appalto a ditte esterne, mette in campo 72 mezzi nelle valli e 74 in pianura per sorvegliare e mantenere percorribili 1.500 chilometri di strade per una superficie di 11.200 metri quadrati. Se ne occupano 16 capo cantonieri, 21 cantonieri e il personale delle ditte che forniscono la maggior parte dei mezzi. Ma parte del personale del Broletto è reperibile tutto l’anno, pronto a intervenire in caso di emergenza fuori stagione. Il sistema è collaudato da anni e non subisce variazioni. Il territorio provinciale è suddiviso in due macro-zone (montagna e pianura prevalentemente), ciascuna coordinata da un ingegnere coadiuvato da due assistenti geometri, e in 22 zone raggruppate in otto lotti di altrettanti appalti per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie. In ogni zona vigila un sorvegliante (capo cantoniere) coadiuvato da alcuni operai (cantonieri). Quando la temperatura si avvicina allo zero termico, considerate le condizioni ambientali, nel pomeriggio, alla fine del turno di lavoro o comunque quando lo ritiene necessario, il capo cantoniere, o referente, ordina alla propria squadra o alla ditta appaltatrice, di uscire con i mezzi in dotazione per provvedere allo spargimento di prodotti antigelo nei tratti stradali più ombreggiati, per un’azione preventiva con interventi mirati a prevenire la formazione di ghiaccio, che prestano attenzione particolare a viadotti e ponti. Durante la notte se la temperatura si abbassa ulteriormente il personale esce e ripete l’operazione più volte per rendere sicuro il transito dei veicoli. Ogni operazione in ogni singola zona comporta il consumo di circa 18/20 quintali di salgemma. L’azione viene intensificata con le unità operative in dotazione alle ditte appaltatrici, che permette di completare l’opera preventiva contro la formazione di ghiaccio lungo tutte le arterie provinciali. In caso di nevicate gli addetti del Settore strade escono immediatamente con i propri mezzi e procedono a spargere salgemma misto a sabbia per garantire la transitabilità in sicurezza delle vie di loro competenza. Nel frattempo il capo cantoniere allerta la Ditta appaltatrice della manutenzione, che con le lame sgombraneve provvede alla pulizia della carreggiata e a spargere salgemma antigelo misto a sabbia. Ogni uscita, se coinvolge l’intera viabilità, ne richiede circa 1.500 quintali. Per la fornitura di salgemma, proveniente da giacimenti di sottosuolo certificati, la Provincia ha in corso un affidamento biennale (per le stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022) che garantisce una fornitura di circa 9.600 tonnellate con un importo complessivo di 850 mila euro. E ad accompagnare lo sgombero della neve, dal 2018 è operativo il servizio anti valanghe. Un nivologo valuta e definisce le puntuali situazioni di pericolo, avvalendosi anche di sopralluoghi in elicottero, con eventuale intervento di sistema tecnico per il distacco artificiale degli ammassi nevosi. Da quella data, inoltre, la Provincia di Brescia aderisce al Protocollo operativo con Regione Lombardia, Arpa, Prefettura e Carabinieri forestali per la costituzione di un Nucleo Tecnico Operativo Valanghe (Ntov) a livello provinciale, che ha lo scopo di monitorare il rischio e supportare le decisioni degli enti locali nella fase di gestione dell'emergenza. Il servizio dell’Nucleo Tecnico Operativo Valanghe è rilevante anche per la Protezione civile, e nel territorio della provincia di Brescia tiene sotto costante controllo 36 siti, di cui 14 vedono anche il possibile coinvolgimento delle strade.•.