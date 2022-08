«Assistenza domiciliare? 2.500 euro per 7 giorni»

Non si sceglie di essere disabili, eppure il costo della vita aumenta sensibilmente insieme alle necessità e ai bisogni legati alla malattia. Un problema nel problema che è quotidianità per tante persone in cerca di soluzioni alla loro portata. «Credo che i fondi debbano essere indipendenti dall’Isee – dice Maddalena Botta -, non è giusto essere così penalizzati». Maddalena è in sedia a rotelle e non è autosufficiente dal 2008 a causa di una malattia genetica neuro-degenerativa. Dal 2011 vive da sola con l’aiuto di un' assistente personale convivente. «Da sempre ho il problema di trovare una sostituta quando la mia assistente è in permesso (nei weekend) o in ferie»: Una questione ciclica che necessariamente la porta a riprendere l’iter di ricerca, selezione di persone qualificate, prova e assunzione. Maddalena è sempre riuscita a gestirsi grazie al sostegno di ragazze che la aiutavano durante gli studi, grazie alla famiglia, al compagno e a ex assistenti che si sono rese disponibili in momenti di grande necessità. Ma non è sempre possibile affidarsi a soluzioni di emergenza. «Un po’ per il Covid che spaventa per il contatto stretto con un estraneo, un po’ forse per il reddito di cittadinanza che ha tolto molti da una situazione di estremo bisogno, negli ultimi anni la mia ricerca di aiuto è diventata sempre più faticosa», spiega.

Faticosa ma necessaria perché in una casa senza sollevatore, ha bisogno di una persona forte che possa aiutarla a gestire gli spostamenti e le attività quotidiane: lavarsi, vestirsi, cucinare, badare alla casa, andare in bagno e girarsi nel letto la notte a causa di dolori improvvisi. Annunci cartacei, online e passaparola sono le armi di Maddalena. «Su 700 visualizzazioni mi hanno risposto in 3, senza contare quelli che non si sono presentati al colloquio senza avvisare – prosegue Botta -. Perciò ho provato, avendo grazie al mio lavoro dei crediti da poter utilizzare con diversi enti, ad affidarmi a un privato chiedendo un preventivo».

I prezzi l’hanno lasciata «scioccata». Sbalordita e indignata: 15 euro all’ora per 24 ore ogni giorno. I conti sono presto fatti: 360 euro al giorno, 2.520 a settimana, 131.400 per tutto l’anno, un prezzo proibitivo. «Il credito accumulato in due anni non basta per coprire la spesa - commenta Botta -, inoltre dal punto di vista etico, oltre a non avere la possibilità materiale, non glieli voglio dare questi soldi: non è giusto, ho uno stipendio ma devo anche mantenermi». Nonostante l’oggettiva situazione di difficoltà, di aiuti statali neanche l’ombra. «Ho un Isee troppo alto perciò sono esclusa dai fondi per la vita indipendente – spiega Botta -. Esiste il progetto “Dopo di noi”, ma in Lombardia hanno introdotto una clausola che ti obbliga a convivere con un altro disabile per l’erogazione dei fondi».

Altro possibile fondo è «Home care premium», gestito dall’Inps. «Purtroppo non ho aderito nei tempi utili ad un fondo riservato ai dipendenti pubblici, non lo conoscevo, perciò spero sia possibile partecipare l’anno prossimo – dice Botta -. Dallo Stato percepisco solo l’indennità di frequenza connessa alla mia disabilità (circa 500 euro), ma per la gestione dell’assistenza è assente». In Italia al giorno d’oggi diverse associazioni cercano di diffondere la cultura dell’assistente personale e della vita indipendente.

«Tuttavia i fondi vanno spesso agli istituti e non a finanziare i progetti di autodeterminazione – conclude Maddalena Botta -. Dovrebbe esistere un sistema che ci tutela sempre, in ogni circostanza, consentendo l’indipendenza dei disabili grazie alla turnazione e ad un bacino di assistenti personali da contattare».•. © RIPRODUZIONE RISERVATA