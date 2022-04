Autismo, a Brescia ne soffrono in 1.600 e 1.200 sono minori

Gli strumenti per informare non mancano: corsi per insegnanti, concorsi e mostre. Il centro Faroni di Fobap-Anffas è uno dei poli centrali di assistenza

Cresce la consapevolezza sull’autismo, disturbo che solo da una dozzina d’anni sta ricevendo l’attenzione che merita. Ogni anno il 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, nel mondo vengono organizzate iniziative che portino conoscenza sul tema, e Brescia non si tira mai indietro. Proprio la Leonessa vanta importanti realtà di assistenza, tra cui spicca il centro Faroni di Fobap-Anffas, che segue 200 persone, il 60% delle quali minori. Un numero in costante aumento, che dà conto di un sempre maggior impegno, ma anche di un bisogno crescente. I numeri di Ats Brescia sono fermi al 2019 e parlano di 1.600 persone con autismo, di cui 1.200 minori. Ricevere assistenza e trattamenti di riabilitazione precoci è fondamentale sia per chi ne soffre, sia per le famiglie che si trovano spesso sole a gestire un problema più grande di loro, che ha molte implicazioni nel ménage quotidiano. La formazione degli operatori è essenziale per arrivare a costruire una società non discriminatoria: di recente, Fobap e il Fondo Autisminsieme hanno promosso un corso riservato agli insegnanti sul tema, per aiutare i docenti a riconoscere i segni dell’autismo, a supportare gli alunni che li presentano e a rendere la classe un luogo sempre più inclusivo.

La partecipazione è stata altissima, con circa un centinaio di insegnati bresciani collegati, che hanno potuto confrontarsi e ascoltare gli interventi di Paola Mattei e Anna Eusebi, neuropsichiatre infantili, Federica Polo, psicologa, Stefania Bottini, pedagogista responsabile del Centro Faroni Fobap Onlus, Mariella Fenini educatrice, responsabile del servizio In&Aut Officina autismo e Giorgio Grazioli presidente FoBap-Anffas. Autisminsieme in collaborazione con Fondazione Pinac, Ufficio Scolastico per la Lombardia, con il contributo di Assicurazione Generali, ha anche bandito il concorso «Amici per la ...colla», che ha visto la partecipazione di 102 classi delle scuole elementari e medie, per un totale di oltre 1.900 alunni tra Brescia e provincia. Il bando aveva per oggetto la produzione di collage ed era riservato alle classi in cui fossero inseriti studenti con disturbi dello spettro autistico. Sono stati 537 gli elaborati pervenuti e la giuria ha assegnato premi a 7 bambini e 3 classi.

Molte le iniziative ancora in corso: Autisminsieme propone diverse occasioni di riflessione, come le presentazioni dei libri «Sorrisi in blu», a cura di Federica Belleri, e «Vasco andata e ritorno» di Alessandra Garatti. Il ricavato delle vendite dei volumi andrà a sostegno dei progetti per i bambini con autismo e le loro famiglie. In calendario anche film, mostre e, il 7 aprile a Gardone Val Trompia, il convegno «Autismo tra bisogni e opportunità» con Serafino Corti, Pietro Ghetti e Ilario Trivella. Il calendario completo è disponibile sul sito della Congrega della Carità Apostolica.

LE INIZIATIVE IN PROVINCIA

Provaglio risponde all'appello lanciato dall' associazione americana Autism Speaks e stasera, sabato 2 aprile, per qualche ora illuminerà di blu Palazzo Francesconi, sede municipale. «Light it up blue» è il nome della campagna associata in tutto il mondo alla Giornata Mondiale: «E peraltro invitiamo tutte le famiglie - aggiunge Lino Albertelli, Assessore ai Servizi Sociali ad accendere nelle proprie case una luce blu in segno di solidarietà».

A Bassano, oggi, l'azienda di abbigliamento femminile Confezioni Pango devolverà parte del ricavato del proprio outlet di via Brescia a Bassano Bresciano all'associazione «Ali Cecca Tita per mano...per sempre», nata per supportare le famiglie con bambini autistici. Acquistando un capo Gaia Life o Te Ways To Be all'interno dell'outlet, si potrà infatti dare un contributo ad un progetto animato dall'associazione.