«Autostrada della Valtrompia tra 1.600 giorni la prima auto»

Milleseicento giorni di lavoro con cantieri aperti 24 ore su 24 senza pause nè blocchi. Quattro anni e mezzo per far diventare l’autostrada della Valtrompia una realtà dopo anni di attese, progetti finiti in un cassetto e ricorsi abortiti. A confermare l’orizzonte del «fine lavori» è stato Pietro Salini, Ceo del Gruppo Salini, accogliendo sul cantiere di Concesio il leader della Lega Matteo Salvini, scortato dal senatore Stefano Borghesi e dall’onorevole di casa Matteo Micheli. «Abbiamo iniziato un anno fa ma poi ci siamo bloccati per Arpa - ha precisato Salini -. Oggi è tutto superato grazie all’intervento di tutto il territorio che ha collaborato in modo unico e oggi c’è una cabina di regia che comprende tutte le istituzioni. Diciamo che i milleseicento giorni di cantieri partono da oggi. Lavoreremo h24 con l’opera principale che sarà una galleria di 3,5 chilometri». Stesso orgoglio di Nicola Prisco, responsabile Anas Lombardia. (...)

