Chi era Girolamo Tartaglione, la vittima dell'infortunio sul lavoro a Pontevico

Aveva messo tanti chilometri, quelli tra Foggia e la Lombardia, tra la provincia d’origine e quella in cui aveva trovato lavoro. In cui, un anno fa aveva iniziato a guadagnarsi da vivere, senza minimamente immaginare, com’è logico che sia, che lì avrebbe trovato la morte. Girolamo Tartaglione, hanno riferito tutti coloro che lo conoscevano, non era solo un operaio modello, ma anche una persona stupenda. Da un anno, da quando era arrivato in Lombardia, viveva a Cremona. Abitava da solo, ma aveva un punto di riferimento importante, vitale per alleviare il peso della lontananza dall’amata Foggia: la famiglia del fratello. Con il nipotino di Girolamo affezionatissimo allo zio e ovviamente ampiamente ricambiato. Distrutta la famiglia del fratello di Girolamo, per una tragedia che si è scaraventata addosso quando una mattina di lavoro stava iniziando, come tante altre. La notizia è stata immediatamente riferita ai familiari della vittima che vivono in altre regioni e che hanno raggiunto subito Cremona. Uno strazio infinito, da parte di chi si è visto crollare il mondo addosso, di chi ha visto azzerato con la brutalità di un infortunio mortale sul lavoro, affetti, sentimenti, speranze. E come tante altre volte è capitato, dal meridione d’Italia, da altre regioni, ci si è messi in viaggio con lo strazio nel cuore per un figlio morto mentre lavorava. La scomparsa tragica di Girolamo ha suscitato un grande dolore in tutti coloro che lo conoscevano e che hanno appreso la notizia. Anche i social hanno contribuito a diffonderla. Ieri si poteva leggere, sin dal pomeriggio, la quantità di messaggi di cordoglio.

Come quello di Giuseppe, un amico di Girolamo, che su Facebook ha scritto: «Ci sono ragazzi e ragazzi. Quelli che hanno poca voglia di lavorare, vivono di sussidi o alle spalle dei genitori e ragazzi che invece sono veri lavoratori e che vogliono farsi strada da soli, col lavoro e col sudore della fronte. Girolamo era uno di questi. Aveva cominciato a lavorare giovanissimo prima di trasferirsi dalla Puglia a Cremona, in Lombardia. Qui era residente e benvoluto da tutti. Di Girolamo ci resta questa immagine sorridente di chi ha voglia di vivere, di lavorare, di farsi strada da solo col proprio sudore. Un ragazzo da onorare. Un altro giovane operaio che perde la vita sul posto di lavoro. Un'altra vittima italiana di una nazione che non riesce a fermare questo triste fenomeno delle morti sul posto di lavoro. Questa è una vera e propria strage. Ciao Girolamo. Ciao ragazzo. Onore a te , lavoratore». Una disgrazia che tocca quindi più province e ancora più cuori, che lascia sgomenti, anche perché nel Bresciano una simile è avvenuta solo due settimane fa. Alla famiglia di Girolamo, iscritto al sindacato, si stringe «tutta la Uilm» attraverso Rocco Palombella, segretario generale.•.