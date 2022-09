Azione e Italia Viva, ecco il programma per Brescia : «Risolvere il caro bollette, questa la priorità»

La campagna elettorale del Terzo Polo prosegue all’insegna della concretezza. Il problema numero uno da fronteggiare per le famiglie e per le imprese è il costo elevato dell’energia. Gli appelli che il leader nazionale, Carlo Calenda ha rivolto alle forze politiche è caduto nel vuoto. Al momento tra i grandi schieramenti non c’è la volontà di sedersi intorno ad un tavolo e concordare delle misure emergenziali per arginare il problema.

Dunque, caduto l’ennesimo appello alla responsabilità, i candidati del Terzo Polo lanciano le loro proposte per una nuova politica energetica. «Il rincaro delle bollette è la questione numero uno da risolvere. Proponiamo di separare il prezzo unico dell’energia, distinguendo costi differenti per l’energia prodotta da fonti fossili e quella prodotta da fonti rinnovabili - dichiara il capolista alla Camera dei deputati Fabrizio Benzoni -. Questa modifica sarebbe ponderata e dunque non comporterebbe costi aggiuntivi allo Stato. Quindi combattiamo gli irresponsabili con le proposte concrete».

Ma la riforme strutturali lanciate da Azione poggiano su altri due punti: stabilire un tetto massimo relativamente al costo dell’energia per le aziende energivore. E infine rimangono le progettualità a medio lungo termine, come l’installazione di centrali nucleari di ultima generazione. Gli esponenti del Terzo Polo ci tengono a sottolineare che l’impiego del nucleare non esclude una politica energetica green basata sulle rinnovabili. Proprio su questo aspetto, c’è da vincere la sfida contro una burocrazia elefantiaca.

«Come emerge dall’esperienza sul nostro territorio, l’energia rinnovabile è una bella speranza ma per realizzare gli impianti bisogna attraversare un calvario burocratico - commenta Guido Galperti candidato nel collegio uninominale della città -. Noi proponiamo di estendere la platea delle autocertificazioni. Bisogna consentire al proponente di dichiarare che agisca secondo la normativa. In secondo luogo introdurre una forma di controllo random ma a posteriori».

Tra gli strumenti finanziati dal Pnrr c’è la Cer (comunità energetiche rinnovabili) che consentirà la possibilità di una condivisione tra produttori e fruitori di energia. Il presidente della comunità montana, Massimo Ottelli, ha già avvitato i primi tentativi con gli amministratori locali. «Vorrei che maturasse la consapevolezza del consumo energetico e dell’auto-produzione, il Cer richiede una visione completa della strategia energetica - spiega Massimo Ottelli, candidato nel collegio uninominale delle Valli -. Bisogna sfruttare tutte le opportunità che abbiamo a disposizione. La normativa è già esistente, i decreti attuativi entreranno in vigore da metà settembre. Da regione Lombardia sono arrivati 22 milioni di euro per avviare le progettazioni. Ora è il momento di fare cultura e informare i cittadini sulle opportunità».

Domani alle 11.30 la presentazione dei candidati in piazza Bruno Boni e sabato 3 alle 16 agli Artigianelli l’incontro pubblico con Carlo Calenda. •.