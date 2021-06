«Baby gang in centro città: ci vogliono maggiori controlli»

Le baby gang che si spartiscono vie e piazze della città, diventando sempre più protagoniste della cronaca, hanno acceso la polemica politica. Così ad affondare il colpo chiedendo al sindaco Emilio Del Bono un intervento mirato è stato il gruppo in consiglio comunale della Lega. «La città di Brescia è sempre più teatro di criminalità e terra di conquista delle baby gang- hanno rimarcato i leghisti in Loggia -. Serve un intervento deciso perché la gestione è sfuggita di mano e non possiamo limitarci a giustificare tutto come la conseguenza sociale del lockdown e della Dad. Stiamo parlando di furti, risse, intimidazioni, spaccio di droga, fino ad arrivare a episodi ben più gravi come l’accoltellamento di alcuni giorni fa. Le notizie di stampa tracciano un quadro ben preciso, con vere e proprie bande, spesso di immigrati, che si stanno impossessando dei quartieri e che in questa fase post lockdown si stanno riscoprendo particolarmente attive. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola