Brescia Art Marathon e giornata ecologica: come muoversi in città

In occasione della Brescia Art Marathon, domenica 13 marzo 2022 si svolgerà la Giornata Ecologica che vedrà la chiusura al traffico del centro storico dalle ore 9 alle 15 (la circolazione sarà invece libera sul ring nelle vie Spalti san Marco, Vittorio Emanuele II, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Turati e piazzale Arnaldo oltre che nel resto del territorio cittadino).Turisti e cittadini potranno vivere la città senza auto ma spostandosi a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici. Per agevolare tutti coloro che vorranno scoprire la città senza traffico, Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità comunicano che per l’intera giornata di domenica 13 marzo si potrà viaggiare con il biglietto unico, valido sia per le corse in bus che per i viaggi in metro (CLICCA QUI PER LE DEVIAZIONI DELLE LINEE). I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata, e non solo per il consueto periodo di validità. Il biglietto unico avrà validità anche in caso di acquisto con Viaggia con un Beep, il sistema di pagamento contactless attivo all’interno delle stazioni metro e a bordo autobus. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale che è attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 22 e può essere contattato chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.