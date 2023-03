BAM, tutto bresciano il podio maschile della maratona. E tra le donne bis per Grisoni

Una grande festa dello sport, che regala al nostro territorio anche grandi soddisfazioni. Tutto bresciano il podio maschile della maratona 42 chilometri della Brescia Art Marathon: al primo posto si è classificato Davide Angilella (Atletica Franciacorta) con 2h 30' 39'; al secondo Matteo Vecchietti (Atletica Paratico) con 2h 31' 53'', al terzo Marco Ferrari (Atletica Paratico) con 2h 36' 43''. Tra le donne Eva Grisoni centra il bis dopo l'anno scorso con 2h 50' e 38''.

Bresciana anche la vincitrice della 10 chilometri femminile, Sara Bottarelli, con 35'14'' (Free Zone).

L'ordine di arrivo

Ecco i primi tre classificati per categoria oltre alla maratona uomini, di cui si è scritto.

MARATONA FEMMINILE

Eva Grisoni Atletica Paratico 2 h 50' 32'' Anna Zilio Team Km Sport 3h 03' 22'' Chiara Bonassi Atletica Paratico 3h 10' 54''

MEZZA MARATONA MASCHILE

Marco Filosi Atletica Valchiese 1h 06' 29'' Youssef Aich Atletica Rodengo Saiano Mico 1 h 12' 25'' Alessandro Degasperi Trentino Running Team 1h12'28''

MEZZA MARATONA FEMMINILE

Chiara Milanesi Runners Bergamo 1h 22' 53'' Veronica Di Fant (Runcard) 1h 23' 01'' Julia Kessler Dinamo Team 1h 23' 17''

DIECI CHILOMETRI MASCHILE

Francesco Alliegro (Libertas Unicusano Livorno, ma bresciano) 32' 03'' Fred Gronwall, svedese, 32' 15'' Martin Plankestainer Laufclub Pustertal 32'17''

DIECI CHILOMETRI FEMMINILE

Sara Bottarelli Free-Zone 35' 14'' Giulia Pol Black Warriors 37' 26'' Moa Gustafsson, svedese, 37' 30''

​La giornata si è aperta con l'inno di Capitale della Cultura

La 21esima edizione della BAM, per la quale è prevista una mini-domenica ecologica e biglietto unico sui mezzi pubblici per tutta la giornata, è partita con l'inno di Bergamo Brescia Capitale della cultura. L'area interna alle vie Spalti San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Turati e piazzale Arnaldo sarà oggi vietata al traffico fino alle 14, quando anche gli ultimi dei cinquemila podisti avranno tagliato il traguardo.

Sul ring si potrà circolare, mentre per favorire l'accesso al centro arriva il biglietto unico deciso dalla Loggia in collaborazione con Brescia Mobilità. Tutti i ticket (zona 1, zona 2 e zona 1+2) manterranno il costo abituale e potranno essere utilizzati per tutta la giornata. Stessa validità avranno anche quelli acquistati con Bresciapp! o Viaggia con un beep, il sistema contactless attivo nelle stazioni metro e a bordo bus. In questo caso si può «beeppare» tutte le volte che si prende un mezzo, e l'addebito della tariffa scatterà solo la prima volta. Intanto la polizia locale è pronta a schierare 100 agenti, a cui si aggiungono circa 500 volontari della maratona, per vigilare sulla gara e presidiare gli accessi al centro, con gli agenti che non mancheranno, se necessario, di elevare sanzioni.•.