Bar e ristoranti ritrovano l’interno: «Soddisfatti a metà»

Una «soddisfazione a metà»: è quella che caratterizza i gestori dei locali di ristorazione di Brescia in attesa del via libero, domani, al servizio all’interno a pranzo e cena. «Evviva! - esclama Francesca Porteri, dell’omonima e storica gastronomia e trattoria di Borgo Trento, - per noi significa davvero una gioia poter riprendere a pieno ritmo, anche se considerate le norme da rispettare dovremo ridurre della metà i coperti, mentre le spese fisse restano ovviamente intere». Già la ripresa solo all’esterno aveva riempito di entusiasmo la famiglia Porteri, che si è dotata anche di un plateatico. «Ma può servire solo 18 persone e dipende sempre dalle condizioni meteo - precisa Francesca Porteri -. Sarebbe necessario un aiuto dal Comune, dovrebbe rilasciare le concessioni di ampliamento per tutto il periodo estivo senza troppa burocrazia».

Pranzare e cenare al chiuso, per Confcommercio Lombardia, permetterà a «oltre 22 mila imprese di tornare a lavorare - spiega l’associazione di categoria -, una boccata d’ossigeno per bar e ristoranti che non avendo spazi all’esterno, erano in forte difficoltà come le attività nelle zone di montagna, fortemente condizionate, nel disporre di spazi all’aperto, dalle temperature». Da domani, dunque, potranno, con le limitazioni dovute alle norme anti-Covid, tornare a lavorare «e si potrà quindi sanare una prima, grave, distorsione». Anche Piera Cristini, titolare con il marito Massimo Casale della pizzeria «La Pastorella» di via Lunga, sottolinea l’«ingiusta discriminazione verso chi non aveva spazi aperti. Noi ci siamo dati da fare, abbiamo allestito all’esterno ed è stato un successo: sabato ho smesso di prendere ordini per domicilio e l’asporto perché non ce l’avremmo fatta e non vogliamo sacrificare un buon servizio in nome del cassetto. Il problema enorme è che non si trova personale».

Lo confermano un po’ tutti i gestori. «Dispiace tantissimo vedere che molti giovani rifiutano di mettersi in gioco e accettare un contratto», valuta Iyas Ashkar, che da poco ha aperto «Dukka non solo hummus» in via Musei, dopo l’esperienza con «I Nazareni» in via Gasparo da salò. In questa via sono rimaste le storiche trattorie «Da Gasparo» e «Il Bianchi», che confermano la voglia di servire anche all’interno.

«Prenotare rende più comodo il nostro lavoro» riflette Luca Betelli di «Carmen Town», al Carmine, soddisfatto «della possibilità di servire anche al chiuso. Ma vorrei capire come dovremo comportarci con l’asporto, se resteranno le stesse regole». Anche Betelli evidenzia che «tanti colleghi hanno cambiato lavoro o trovato un posto in aggiunta». La carenza di personale è rimarcata anche a «Signorvino», in piazza Vittoria, dove lavora Luana Quintarelli. «Molti ragazzi non hanno voglia di faticare mentre i clienti sono tanti», sottolinea.

Chi non ha questo tipo di problema è chi lavora in un locale a conduzione familiare, come l'osteria «Enrico VIII» di vicolo Sant'Agostino o il bar «Floriam», anche se Simone Ferrari, della famiglia che lo gestisce, conferma: «Molti colleghi non sanno come fare per il servizio, che da domani un po' aumenterà pur con spazi interni ridotti: prospettiamo un calo del 50 per cento dei coperti». Lo stesso per Aperivino, bar enoteca in via Crocifissa di Rosa dove il titolare Marwin Turra è comunque soddisfatto «perché fuori ho pochissimo spazio».