«Basta gabbie, qui le galline crescono libere»

Una realtà agricola da guinness dei primati: è la «Fattoria Roberti» di Bedizzole, forte di una lunga storia di successi. Passata dall'essere il primo allevamento a terra d’Italia, a Lonato negli anni Sessanta con 4 mila galline ovaiole, a diventare oggi una grande azienda innovativa in cui etica e benessere degli oltre 800 mila capi la fanno da padrone. Tracciabilità del prodotto e cura dell'animale sono i punti di forza. Fondata nel 1962 è cresciuta a dismisura nel tempo, anche al di fuori dei confini bresciani: sono una ventina gli allevamenti in soccida e in filiera sparsi tra la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Lazio. «Dopo l'influenza aviaria del 2000, che ha sconvolto in particolare la Lombardia, abbiamo deciso di spostarci anche in altre zone», spiega la 26enne Francesca Roberti, nipote del fondatore e terza generazione di un’impresa che attualmente conta una cinquantina di dipendenti. (...)

