I prezzi deI carburante raggiungono il picco massimo dell'ultimo decennio e i gestori lanciano l'allarme. Il caro energia che sta colpendo tutti i settori nell’ultimo periodo si riflette anche sui carburanti, con un ulteriore colpo ai conti delle famiglie, delle attività e degli autotrasportatori: rispetto all'ultima rilevazione di Bresciaoggi dello scorso 1 ottobre, i prezzi nei distributori sono saliti in media di 15 centesimi per la benzina e di 16 centesimi per il gasolio, raggiungendo i picchi record rispettivamente di 1,84 euro e di 1,71 euro al litro. E nell'arco di vent'anni, segnala Confesercenti della Lombardia Orientale, «il prezzo del gasolio è raddoppiato e i listini della benzina hanno subìto un incremento dell'81,1%». I prezzi segnati dai distributori in città sono lievitati negli ultimi mesi, superando anche i valori registrati nel 2012 e nel 2014, quando le pompe sfioravano la media di oggi, ma di pochi centesimi inferiori rispetto ad oggi. Un salasso per gli automobilisti ed una situazione molto pesante anche per i gestori delle aree di servizio, come dichiara Matteo Bozzoni, presidente Faib - Confesercenti della Lombardia Orientale, secondo cui «l'aumento del prezzo del carburante ha conseguenze disastrose anche per noi, in quanto significa prima di tutto esporsi maggiormente con le banche e le commissioni legate ai pagamenti elettronici incidono sempre di più. Per avviare un'attività come la nostra serve un investimento economico notevole e lo stesso vale per i rifornimenti».

Il margine di guadagno per i benzinai è molto basso, in media di 3 centesimi di euro al litro, mentre le vendite sono in forte calo. A fronte di margini fermi da troppi anni, però, le spese continuano ad aumentare, con l’introduzione di nuovi oneri per commissioni bancarie, fatturazione elettronica e, da ultimo, il caro bollette che incide pesantemente soprattutto per l’illuminazione notturna degli impianti. «Facciamo molta fatica ad andare avanti - sottolinea ancora Matteo Bozzoni -. Ci sono parecchi impianti che hanno già chiuso o sono sull’orlo della chiusura. Della nostra categoria poco si parla, ma siamo allo stremo anche per quanto riguarda l’impennata dei costi dell’energia: abbiamo casi di bollette letteralmente triplicate, specie dove l’illuminazione dell’impianto è ancora di tipo tradizionale. Il nostro è un servizio per la comunità, ma è difficile continuare in questo modo. Stiamo valutando – conclude il presidente Faib – di spegnere le luci dei nostri impianti durante la notte». In città, alcuni distributori mostrano la soglia di 1,9 euro per la benzina al self, mentre per il servito si superano anche i due euro. Quasi tutti gli impianti mostrano prezzi per la «verde» che superano gli 1,8 euro, mentre qualche differenza in più emerge per il diesel, anche se sono molto più comuni le pompe che vendono il gasolio a 1,7 euro o più rispetto a chi mostra sul tabellone prezzi inferiori. Il distributore più conveniente si conferma l'Indipendente di via San Polo, con la benzina venduta a 1,74 euro e il diesel a 1,63 euro. Ma fare il pieno complessivamente costa sempre di più.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA