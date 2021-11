Bertolaso: «A Natale vaccini per i bambini»

La vaccinazione più delicata è quella dei bambini fra 5-11 anni. Dovrebbe iniziare fra il 20 e il 23 dicembre appena saranno arrivati i vaccini. «Noi prima di Natale cominceremo a vaccinare anche i bambini - così ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, al termine della diretta Facebook «Stop ai dubbi» - Li vaccineremo in centri dedicati che possano assomigliare a dei luna park, a dei parchi giochi. Se questo deve essere un vaccino particolare, organizziamo una campagna di vaccinazione particolare». «Non c'è nessuna evidenza che la vaccinazione aumenti le malattie autoimmuni», ha aggiunto il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas. «Lo dobbiamo dire molto chiaramente - ha insistito Mantovano, rimarcando il mancato nesso tra vaccini e malattie autoimmuni -. Non conosciamo ancora così bene il sistema immunitario per fare previsioni sulla durata della memoria dopo la vaccinazione. (...)

