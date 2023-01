Verso le urne, Bossiani in mezzo al guado. Intanto depositano il logo

Il «fronte caldo» interno alla Lega resta quello legato alle regionali in Lombardia e solo martedì 10 si capirà di più sulla possibile diaspora interna al Carroccio. Le liste del partito di via Bellerio sono pronte, correranno soprattutto gli uscenti. Ma resta il nodo del comitato Nord. Nelle scorse ore il governatore uscente in corsa per la riconferma Attilio Fontana ha avuto, a Gemonio, un incontro con i promotori del comitato, Umberto Bossi, Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi. E ha dato la sua disponibilità a lavorare per l'unità della Lega, coinvolgendo anche il vice segretario Giancarlo Giorgetti.

Ma la strada della trattativa pare sempre più in salita, con la Lega che ha subito espulso i consiglieri che hanno dato vita al nuovo gruppo al Pirellone. E, qualora i promotori della «corrente» decidessero di presentare una lista, potrebbe arrivare il veto dei vertici della Lega a qualsiasi tipo di collaborazione. Sta mediando Fontana, che punta alla conferma e a tenere unito il partito. Matteo Salvini ufficialmente non entra nelle dinamiche, ha delegato il commissario lombardo Fabrizio Cecchetti. I fari sono puntati proprio sulle regionali lombarde del 12-13 febbraio, perchè se i consensi dovessero assottigliarsi, come atteso, in linea con l'esito delle politiche, potrebbero crescere le fibrillazioni interne. Intanto il 23 dicembre i bossiani hanno registrato il marchio del «Comitato Nord».

Una operazione che farebbe capire come in caso di «niet» da parte della lega la scissione sarebbe inevitabile così come la corsa a sostegno di Letizia Moratti. Sull’adesione al Lombardia Migliore, però, ci sono due diverse opzioni: da una parte l’ex vice presidente della Lombardia vorrebbe un apparentamento con il simbolo del Comitato nord in coalizione al terzo polo, dall’altra i fuoriusciti della lega che invece darebbero il contributo partecipando da «esterni» alla lista civica Moratti. Insomma, la situazione non è fluida neppure i casa dei bossiani e le decisioni di martedì potrebbero anche influire sui candidati bresciani, visto che Tiziano Belotti sindaco di Rovato doveva essere il candidato del Comitato bresciano.

La richiesta del logo è stata depositata presso l'Ufficio marchi e brevetti europeo, presentata dalla corrente nordista della Lega, fondata lo scorso primo ottobre da Umberto Bossi e divenuta di recente Associazione. L'operazione di «blindatura» del simbolo dei ribelli nordisti è avvenuta il 23 dicembre, proprio mentre il vecchio leader inviava il suo tradizionale biglietto di auguri con il motto «dalle macerie si può nascere se c'è amore», con tanto di «stella del Nord» raffigurata. Un logo che consiste in due campi sovrapposti, rispettivamente verde e blu, su cui sono apposte le due parole «Comitato» e «Nord». Simbolo che quello già presente da ottobre nella pagina internet del movimento coordinato da Angelo Ciocca, eurodeputato del partito e Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda.

Un simbolo che oggi i vecchi leghisti chiedono di poter utilizzare per «organizzazione di manifestazioni politiche, consulenza politica, servizi nell'ambito della politica, servizi d'informazione politica, servizi di comunicazione politica, servizi personali e sociali resi a terzi da un partito politico, organizzazione di riunioni politiche», ovvero tutte le attività di un partito politico, non escludendo poi l'inserimento del simbolo nordista in gadget come «portachiavi, fermasoldi, fermacravatta, gagliardetti e spille metallici, bandiere, striscioni in tessuto, gagliardetti in stoffa, foulard e fazzolettini in tela, ombrelli, borse, sacche e zaini». E spendibile pure in «giornali, volantini e poster». Ma anche per «ricerche di mercato, reclutamento di lavoratori e volontari in ambito politico e sondaggi di opinione in ambito politico». Insomma, aspettando martedì e l’incontro decisivo con Attilio Fontana, il Comitato si prepara ammiccando Letizia Moratti ma senza rinnegare la storia della Lega, quella con il Nord nel cuore. •.