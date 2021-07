Botteghe storiche, in provincia di Brescia 16 targhe

Sedici attività che, in provincia di Brescia, hanno fatto la storia del commercio sono state iscritte da Regione Lombardia nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione insieme a quelle presenti in altre province. Sono 117 in tutta la regione e si vanno ad aggiungere alle 2118 imprese che già sono iscritte all’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.

In Regione, negozi e locali storici sono riconosciuti dal 2004, perché rappresentano un vero patrimonio sia economico, sia di tradizioni socio culturali del territorio lombardo. Testimonianze ed espressioni vive dell’identità storica e urbanistica di una città come di un piccolo centro.

Ecco le nuove attività riconosciute in provincia di Brescia suddivise per comune:

CIVIDATE CAMUNO: Furloni (1970), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

DELLO: Dordoni Dal 1840 (1904), Bottega Artigiana Storica, Bottega Storica.

DESENZANO DEL GARDA: Cornici Bernardis (1965), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana; Fioreria Girelli (1957), Negozio Storico, Storica Attività; Sturmann (1971), Negozio Storico, Storica Attività.

EDOLO: Calzature Modenese (1969), Negozio Storico, Storica Attività.

GHEDI: Ascolti Franco e C. (1897), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

PONTEVICO: Farmacia Della Fiore (1934), Negozio Storico, Storica Attività.

ROVATO: Bar Antonietti (1956), Locale Storico, Storica Attività; Casa Del Bottone (1968), Negozio Storico, Storica Attività; Dolci E Delizie Di Venturi Maria Angela (1964), Negozio Storico, Storica Attività; Osteria Quattro Rose (1973), Locale Storico, Locale Storico.

SALÒ: Calzature Comini (1965), Negozio Storico, Negozio Storico.

SERLE: Rosso Farfalla Di Zanetti Luisa (1979), Negozio Storico, Storica Attività. SIRMIONE: Bertoldi (1958), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana. VIONE: Trattoria Cavallino (1961), Locale Storico, Storica Attività