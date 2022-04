Un decreto del ministero della Transizione ecologica dà il via libera al progetto di Terna per l’ammodernamento della rete elettrica a 132 kV della città di Brescia. L’intervento, per cui il gestore della rete elettrica nazionale investirà oltre 16 milioni di euro, migliorerà la qualità del servizio di trasmissione in un’area caratterizzata dalla presenza di importanti utenze industriali energivore.

Collegamenti in cavo più moderni e sostenibili sostituiranno le esistenti linee con isolamento in olio fluido.

L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di luglio.

Terna a livello regionale gestisce 8.170 km di linee in alta e altissima tensione e 136 stazioni elettriche. Con l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 "Driving Energy" la società ha previsto in Lombardia un incremento degli investimenti pari al 20% con un impegno di circa 630 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica in funzione della transizione energetica di cui l’azienda è protagonista.