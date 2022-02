Brescia, crollo di casi Covid: «Pandemia vicina alla fine»

Due morti registrati a Cazzago San Martino e Brescia, 1.539 nuovi positivi, 3.690 guariti in più e 23.325 in isolamento domiciliare: la provincia di Brescia conferma la costante discesa dei numeri della pandemia con un graduale ritorno alla situazione pre-Omicron di inizio dicembre. Per la quarta settimana consecutiva scende la curva della pandemia, e dopo i precedenti timidi meno 3,99% e meno 5,93%, si è registrato un meno 29,89% rispetto alla metà di gennaio. In sette giorni, infatti, dal 29 gennaio a ieri, i positivi registrati sono stati 15.956.

Una diminuzione significativa che lascia intravedere la luce in fondo al tunnel. I numeri sono infatti chiari passando da 30.253 a 21.211 e quindi poco più di 15 mila, la metà in tre settimane. I positivi sono passati da 342 del periodo dal 18 al 24 ottobre ai 33.495 della settimana dal 3 al 9 gennaio, con l’incidenza ogni centomila abitanti arrivata fino a 2.648, record assoluto da inizio pandemia. Tutto mentre anche l'occupazione media dei posti letto Covid nei reparti ordinari di area medica torna a scendere al 29%, dopo ben 17 giorni: il 18 gennaio era salita di un punto percentuale al 30% mantenendosi poi stabile, tranne che per un picco al 31% durato due giorni (il 25 e 26 gennaio).

Questi gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari, aggiornati a venerdì sera, che vedono, nelle 24 ore, un calo netto dell’emergenza. «Ritengo altamente probabile che sia vero che siamo alla fine della pandemia», ha detto Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano ed esperta di riferimento per regione Lombardia. «Andiamo verso questa direzione, ce lo dice Omicron», variante di Sars-CoV-2 molto più contagiosa, ma ritenuta meno cattiva, «e quindi speriamo che questa tendenza venga confermata nel tempo». Poi, una precisazione d'obbligo: «Ovviamente per esserne sicuri dobbiamo aspettare perché è sempre il virus che ha il mazzo di carte in mano. E il virus - ha sottolineato - potrebbe stupirci anche all'ultimo momento».

Se l'annuncio dell'Oms fa sperare, però, «nessuno può escludere l'arrivo di nuove varianti», ha osservato Gismondo. Comunque, ha aggiunto, fase dopo fase «credo sia giusto vivere adattandosi alle regole impartite dal virus». E per l'esperta «questo è tempo di allentare le misure, con la speranza di non dover più tornare indietro». Inoltre, secondo lei, «nelle condizioni attuali è assolutamente ingiustificato lo stato d'emergenza» che in Italia è stato prorogato a più riprese e scadrà a fine marzo. «Quando un'emergenza è oltremodo lunga - ha spiegato la virologa - non è più emergenza. E' uno stato di cose, grave, ma pur sempre uno stato di cose. L'emergenza - ha precisato - serve per rispondere immediatamente a un problema inaspettato. Oggi invece siamo nella fase della pianificazione» della convivenza con il virus. E riguardo la quarta dose del vaccino? «Mi associo a quello che hanno detto anche» le agenzie del farmaco italiana ed europea «Aifa ed Ema: non ci sono in questo momento prove che sia necessaria. Forse per gli immunocompromessi che mostrino all'esame sierologico una scarsa capacità di rispondere» all'infezione «può essere giustificata, ma certamente non per l'intera popolazione».

ul fronte delle previsioni Albero Gerli, matematico già nel Cts di Mario Draghi, mette avanti e mani ma conferma la discesa dei casi generalizzata entro metà marzo. «Esistono due scenari di diminuzione dell'ondata Omicron - ha detto Gerli -. Il primo, più ottimista, vede una diminuzione veloce fino a metà marzo quando i casi saranno di un numero poco significativo. L'altro scenario invece vede circa 8mila casi a metà marzo in Lombardia. Per ora stiamo seguendo lo scenario positivo, ma non è detto che non cambi tipologia di scenario. La situazione per Brescia vede nel caso peggiore circa 1100 casi al giorno a metà marzo». Come dire che non si può abbassare la guaria. •.