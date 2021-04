Brescia è arancione: 13.000 attività riaprono

Ventotto giorni: è quanto hanno dovuto attendere migliaia di commercianti bresciani prima di poter rialzare oggi la saracinesca del proprio negozio e accogliere di nuovo i clienti rigorosamente in mascherina, contingentati e «sanificati». Dopo quasi un mese di interruzione così riprende l’attività per circa 10mila negozi al dettaglio e per oltre 3mila imprese impegnate nel settore del benessere. L’ingresso della Lombardia in zona arancione lo consente: una «conquista» che fa tirare un sospiro di sollievo a numerose realtà, molto spesso a conduzione familiare e che, tra mille limitazioni, stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia. Solo nel 2020 le 3.364 società artigiane che operano all’interno del comparto benessere (tra cui parrucchieri e centri estetici) e che impiegano circa settemila addetti sul territorio, hanno sofferto mancati ricavi per 57 milioni di euro. (...)

