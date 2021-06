Brescia è buona come il pane

Brescia conquista il podio nell’olimpo del miglior pane artigianale contemporaneo: «Voglia di Pane», il forno di via Antonio Allegri, si conferma fra gli indirizzi «top» nella graduatoria nazionale della nuova guida «Pane&Panettieri d’Italia Del Gambero Rosso 2022», arrivata alla sua terza edizione e presentata ieri con un evento online. Il locale condotto dal maestro Armando Guerini si mantiene a quota Tre Pani, massimo riconoscimento assegnato quest’anno a soli 50 panifici in tutta Italia (la Lombardia è ancora una volta prima regione con otto «eccellenti»): una conferma importante per un professionista pluripremiato (a Expo 2015 vinse anche il premio per il miglior Pane d’Italia), del quale il Gambero loda in modo particolare «la produzione artigianale da tempo ai massimi livelli, capace di rinnovare una tradizione di famiglia pluridecennale con una mano di scuola francese». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola