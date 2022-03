E' in corso oggi, venerdì 25 marzo, lo sciopero del clima. Anche a Brescia i Fridays for Future, con tante realtà del territorio, hanno organizzato la manifestazione con ritrovo alle 9 in piazza Arnaldo, mostrando cartelli che inneggiano a reagire al cambiamento climatico, al surriscaldamento globale e agli scioglimenti dei ghiacciai con misure che riducano l'inquinamento e il consumo di suolo e di energia.

Il corteo per le vie del centro (corso Magenta, corso Zanardelli, piazza Vittoria) si trasforma però anche nell'occasione per manifestare contro la guerra in Ucraina, a favore della pace internazionale: FFF chiede «giustizia climatica», una rivendicazione che si lega appunto al conflitto russo ucraino. «L'Europa non dovrebbe pagare alla Russia un miliardo di euro al giorno per gas e petrolio; la politica dovrebbe fare molto di più, ma al momento non sta facendo nulla» è la convinzione di molti. L'invito a mobilitarsi in piazza era rivolto a chi pensa «di avere diritto ad un futuro sicuro e vivibile».

L'arrivo in piazza Loggia dei primi manifestanti era previsto intorno alle 10. Dalle 10.30 interventi ed esibizioni di band bresciane alternati.

Brescia Mobilità comunica che per consentire il corteo, dalle 9 alle 12,i bus delle linee 2, 6,10, 11, 12, 17 e 18 seguiranno percorso deviato ( CLICCA QUI PER IL PDF o scorri la pagina per leggere il comunicato)

DEVIAZIONE BUS PER MANIFESTAZIONE FRIDAY FOR FUTURE

Dalle 9 alle 12 di venerdì 25 marzo 2022 le seguenti corse avranno un percorso deviato:

Linea 2

Le corse in direzione Chiesanuova da via Volturno proseguiranno in via Tartaglia, via Ugoni, Piazzale Repubblica e via XX Settembre, dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Pendolina da via Saffi proseguiranno dritto in Largo Zanardelli, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci e via Volturno, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Linea 6

Le corse in direzione del centro città da via Pusterla proseguiranno dritto senza entrare in galleria Speri, ma raggiungeranno piazzale Battisti, dove arriveranno al capolinea provvisorio. Le corse in direzione S. Gottardo dal capolinea provvisorio di piazzale Battisti proseguiranno in via Monte Suello, via Apollonio, via Lombroso e via Pusterla, dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Buffalora da piazzale Repubblica non svolteranno in Corso Martiri della Libertà, ma proseguiranno dritto per via XX Settembre, dove verrà ripreso il percorso normale. Le corse in direzione Violino da via Solferino proseguiranno in via Ferramola, via Vittorio Emanuele II e via Dei Mille, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Linea 10

Le corse in direzione Poncarale da via Lombroso proseguiranno in via Pusterla, via Leonardo da Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre e via Saffi, dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Concesio da via Saffi proseguiranno dritto in Largo Zanardelli, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Fossa Bagni, via Speri, via Lombroso, percorso normale.

Linea 11

Le corse in direzione Collebeato da viale Venezia non proseguiranno per piazzale Arnaldo, ma seguiranno via Lechi, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci e Piazzale Cesare Battisti, dove verrà riprese il consueto percorso.

Linea 12

Le corse in direzione Botticino da via Fossa Bagni, via Speri, via Pusterla, via Turati e viale Venezia, dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Verrocchio da via XX Settembre proseguiranno in via XXV Aprile, via Spalto San Marco e Piazzale Arnaldo, dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Fiumicello seguiranno il consueto percorso.

Linea 17

Le corse in direzione Castel Mella da via Volturno proseguiranno in via Tartaglia, via Ugoni e Piazzale Repubblica, dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Ospedale da Piazzale Repubblica non svolteranno in via XX Settembre, ma proseguiranno dritto in Corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, via Dante, Cairoli, via dei Mille, Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci e via Volturno, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Linea 18

Le corse in direzione Castellini da via Fossa Bagni, via Speri, via Pusterla, via Turati e via Lechi, dove verrò ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Piazzale Beccaria da viale Venezia proseguiranno in via Lechi, piazzale Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, Corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, via Dante, via Cairoli, via dei Mille, via Calatafimi e via Capriolo, dove verrà ripreso il consueto percorso.