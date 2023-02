Brescia, la provincia delle case vuote: sfitte 3 unità abitative su 10

Duecentotrentamila unità abitative «fantasma». Una megalopoli invisibile composta da monolocali, appartamenti, ville e persino dimore di pregio. Un patrimonio edilizio congelato nonostante gli incentivi alle ristrutturazioni promossi ad ogni livello per dare nuova vita ai vecchi muri e risparmiare il consumo di suolo: in provincia tre abitazioni su dieci sono senza inquilini. Un dato allarmante, se si considera che il Bresciano è tra i territori più aggrediti dalla cementificazione selvaggia anche su aree ad alto valore paesistico, come Garda, Sebino e Valcamonica. E che in molti paesi la «fame di alloggi» è ormai cronica. Il dato sulle abitazioni deserte - 230.149 su un totale di 759.654 tra città e provincia - è frutto di un'elaborazione Openpolis sui dati Istat del 2019: «La presenza o meno di case abitate su un territorio può essere legata a quanto quella determinata area risenta di periodi di crisi economica, dell’eccessiva lontananza da zone con servizi più capillari ed efficienti, ma anche del calo demografico che si sta registrando – si legge nel report -. La popolazione italiana infatti sta diminuendo, fattore determinato soprattutto dal progressivo calo delle nascite».

E secondo le previsioni, nel 2070 i residenti non raggiungeranno nemmeno la soglia dei 50 milioni a livello nazionale. In provincia di Brescia le percentuali hanno forbici ampie: si va da Castel Mella, con sole 505 case inutilizzate (10,02%) a Ponte di Legno con l'86,53% di abitazioni «permanentemente non occupate» (5.793 su 6.695). Un dato limite, ma frutto di uno scenario spiegabile: le 902 case occupate bastano perfettamente ai 1.747 abitanti del paese dell'alta Valcamonica, che conta invece un numero elevatissimo di seconde abitazioni. Un discorso che può valere quindi per tutti i Comuni a vocazione turistica: Temù (85,61%), Tignale (79,18%), Tremosine (74,56%), Manerba (63,67%), Gargnano (61,47%) e Gardone Riviera 57%, tanto per fare qualche esempio . In leggera controtendenza Salò, che ha «solo» il 36,79 per cento di case sfitte, ma anche Iseo (28,74%), Desenzano (31,45%), Lonato (23,09%): è del tutto evidente che l'aria del lago negli ultimi anni ha attratto molti residenti stanziali. Le aree interne, caratterizzate dalle distanze maggiori rispetto ai servizi essenziali, sono quelle che fanno registrare le percentuali più alte di case sfitte. Non a caso, superano il 70% ben 15 Comuni sparsi tra Valcamonica e Valsabbia.

Al contrario, le zone vicine ai grandi centri urbani sono quelle in cui ci sono meno case sfitte. Tredici Comuni dell'hinterland – Castel Mella, Flero, Bovezzo, Roncadelle, Poncarale, Castegnato Montirone, Collebeato, Ospitaletto, Castenedolo, Borgosatollo, San Zeno e Gussago – non superano il 15% di case vuote. La vicinanza con la città è del resto «strategica» per chi deve raggiungere ogni giorno il capoluogo per motivi di studio o di lavoro. Brescia, con un totale di 107.339 abitazioni, ne ha vuote soltanto 16.353, pari al 15,23%: percentuale non clamorosa, ma di quel numero assoluto bisognerà tenere conto. «Il tema delle abitazioni sfitte non è soltanto una sfaccettatura dello spopolamento, ma ha anche dei risvolti ambientali, come l’eccessivo consumo del suolo, e incide anche su dinamiche sociali come l’emergenza abitativa», sottolinea ancora il report di Openpolis. Si tratta di un dato che varia molto tra i territori; il dato relativo alla Lombardia ad esempio si attesta intorno al 23,7% di case sfitte. La regione con la maggior incidenza di abitazioni non occupate è la Valle d’Aosta con il 56,73%, zona a forte vocazione turistica; è invece la provincia autonoma di Bolzano (anch’essa in ogni caso vocata alla ricettività) a far registrare il minor numero di case senza residenti: 24,19%. •.