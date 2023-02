San Faustino, folla enorme in fiera tra le 602 bancarelle, festa a Brescia

Un cielo azzurro e terso e un sole splendente baciano il grande ritorno della Fiera di San Faustino. Oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, è la festa dei patroni Faustino e Giovita, celebrati già ieri durante la vigilia al Roverotto per la «mitica impresa» durante l'assedio di Brescia nel 1438. Dalle 6 di stamattina la Fiera di Brescia schiera 602 bancarelle su via San Faustino, piazza Loggia, largo Formentone, piazzetta Bella Italia, via X Giornate, IV Novembre, Alessandro Volta, della Posta, monte di Pietà, contrada del Carmine, rua Sovera, Elia Capriolo, Gramsci, XXIV Maggio e corso Zanardelli.

Bancarelle da 18 regioni d'Italia

Vengono da 18 regioni per portare le ultime novità dei «fieristi». Quest’anno hanno fatto domanda ben 641 ambulanti da 18 regioni, 10 da Abruzzo, 2 da Calabria e Friuli, 4 da Campania, Marche e Trentino, 65 da Emilia Romagna, 16 da Lazio, 15 da Liguria, 1 da Molise e Sardegna, 343 da Lombardia, 56 da Piemonte, 13 da Puglia, 3 da Sicilia, 60 da Toscana, 9 da Umbria e 33 da Veneto.

E sarà subito caccia all’oggetto dell’anno. Circa 200 offrono prodotti alimentari tra bibite, dolciumi, frutta secca, caldarroste, salumi e formaggi, prodotti tipici regionali, miele, frittelle... Tutte le altre propongono abbigliamento, accessori, bigiotteria, profumi, ferramenta, biancheria perla casa, calze, calzature, articoli per animali, intimo, libri, pelletteria, giocattoli, ceramiche, artigianato etnico, stampe e altro. Come nelle altre edizioni, ce ne sarà per tutti i gusti.

Gli ambulanti incantano i clienti

Gli ambulanti hanno già cominciato a incantare clienti e curiosi decantando tutte le meraviglie dei nuovi prodotti per la casa, gli animali, la bellezza e i lavori hobbistici. Tra le 8 e le 9 del mattino le strade tra via San Faustino e via Gramsci, comprese le grandi piazze del centro, hanno cominciato a popolarsi.

E la città è pronta per accogliere la marea di visitatori. Che stavolta, grazie alla concomitanza del Festival delle luci e della Capitale della cultura potrebbero stracciare tutti i record. Dalle 22 di ieri tutta l’area della Fiera è stata chiusa al traffico, e dalle 23.45 anche il parcheggio di piazza Vittoria resterà sbarrato fino alle 6 di domani. Gli ambulanti hanno avuto accesso dalle 0.15 di stanotte e aspettano solo i clienti. Le misure per garantire security e safety sono già scattate secondo un programma affinato negli anni. Gli ingressi principali (piazzale Battisti, via Gramsci…) sono sbarrati da pesanti new jersey.

Forze dell'ordine, sicurezza

La Polizia locale schiera 202 tra agenti e ufficiali per controllare che tutto fili liscio e presidiare 12 vie di fuga (segnalate lungo il percorso da grandi striscioni) insieme a 87 volontari della Protezione civile. Al lavoro sono pure polizia di Stato e carabinieri. I vigili del fuoco hanno presidi in via San Faustino, largo Formentone e via Gramsci.

Le informazioni di servizio per la giornata

Anche le postazioni del 118, con ambulanze e mezzi di pronto intervento, sono dislocate lungo via San Faustino (angolo Porta Pile e contrada del Carmine), largo Formentone, corso Zanardelli e via Gramsci. Un punto di ritrovo per bambini smarriti è sotto la Loggia. I bus seguiranno il servizio feriale (escluse le corse scolastiche), la metro intensifica le frequenze e chiude all’una per riportare a casa i ritardatari del Festival delle luci. Si prevede che dai 200 ai 250 mila passeggeri viaggeranno in giornata sui mezzi pubblici.

Avvicinarsi alle bancarelle in macchina sarà impossibile perché tutte le vie adiacenti sono chiuse (via Foscolo riservata agli ambulanti). E ai tanti che raggiungeranno la città in auto si raccomanda di lascarla nei parcheggi scambiatori di Sant’Eufemia/Buffalora, Poliambulanza Casazza e Prealpino.

Dal Festival delle Luci al Premio Brescianità

Oltre al Festival delle luci in corso a Brescia fino al 19 febbraio, alle 16.30 la Pinacoteca Tosio Martinengo propone la visita guidata alla mostra «Lachapelle per Ceruti» (prenotazioni al numero di telefono 0302977933-834 oppure all’e-mail cup@bresciamusei.com). Grazie alla Capitale della cultura tutti gli altri musei saranno a ingresso gratuito.

Le funzioni religiose nella basilica dei Patroni si sono aperte con le Messe delle 8 e 9.30, alle 11 il Pontificale con il vescovo Tremolada. Altre nel pomeriggio fin ai Vespri delle 20.

Alle 9.30 l’Ateneo di via Tosio apre le cerimonie del Premio Brescianità e del Premio Brescia per la ricerca scientifica. Alle 16, in Fondazione Civiltà Bresciana, il Premio di poesia dialettale Santi Faustino e Giovita.