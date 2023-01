Brescia si rimette in cammino per la Pace

Da Caionvico a Rezzato per un mondo libero dalle armi. L'iniziativa dà il via ad un ricco calendario di eventi

L'anno nuovo inizia all'insegna della Pace. Brescia si è rimessa in cammino grazie al percorso che, tradizionalmente, la Tavola della Pace est organizza a gennaio con l'obiettivo di tener vivo il tema di un mondo libero dalle armi. Domenica 1° gennaio 2023, alle 14, i cittadini si sono ritrovati nel piazzale della chiesa di Caionvico, vicino all'albero di kaki di Nagasaki, testimone eloquente della follia umana (il bombardamento del 1945) ma anche dell'impegno per la pace. La marcia arriverà all’oratorio San Giovanni Bosco di via Alberti a Rezzato. Ma questo è solo l'inizio di una lunga serie di appuntamenti.

Gli appuntamenti del mese della Pace a Brescia

L'11 gennaio alle 20.30 al museo delle Mille Miglia si svolgerà una serata con padre Fiorenzo Reati. Il frate minore fa parte della sezione russa di Memorial, realtà che ricevuto nel 2022 il premio Nobel per la pace e che da allora ha visto le sue sedi russe chiuse forzatamente.

Il secondo appuntamento sarà il 27 gennaio alle 21 al teatro di Buffalora per lo spettacolo di musica e immagini «Evolution»: una commedia quasi tutta al femminile per narrare la storia dell'evoluzione umana.

Immancabili poi le Tende della pace: il 20-21-22 gennaio a Borgosatollo a Palazzo Facchi, stessi giorni a Sanpolino allo Spazio Pampuri, il 27-28-29 gennaio tocca a Castenedolo (Sala dei Disciplini) il 3-4-5 febbraio San Polo Cimabue e alla chiesa di San Giacinto a Sant'Eufemia..