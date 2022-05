Brescia skateboarding, venerdì d'estate sull'onda del brivido

Appuntamento in via Palazzina 58 a Brescia. Quando? Ogni venerdì sera, per tutta l’estate. Il mondo degli skateboarder è lì che si ritroverà tra free skate, musica, cibo ed esibizioni. Dalle 19 alle 23 spazio ad acrobazie, adrenalina ed energia con @bresciaskateboarding E domenica 15 maggio a Palazzolo sarà tempo di sfida: al Wave Skatepark di via Gavazzino si terrà l’unica tappa di regione Lombardia del campionato regionale Skateboard. L’ evento ha come obiettivo il coinvolgimento di tutte le atlete e gli atleti della regione, per permettere loro di crescere nello spirito dei valori, che da sempre lo skateboarding trasmette. L’evento è ad entrata gratuita, iscrizioni già chiuse per partecipare al contest. Apertura dei cancelli alle 10, inizio gara alle 13 e conclusione alle 20.